Європейські країни об’єдналися для створення зброї проти Росії

Франція, Британія та Німеччина готують ракети для стримування Росії

Франція готова приєднатися до спільної програми Великої Британії та Німеччини з розробки далекобійних ракет і гіперзвукових систем для посилення оборони Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

Європа формує новий ракетний альянс

За інформацією видання, Париж зацікавлений в участі у британсько-німецькому проєкті зі створення систем високоточного далекобійного озброєння.

Джерела FT повідомляють, що тристоронні переговори між Францією, Німеччиною та Великою Британією можуть відбутися вже на початку червня.

Програма, започаткована Лондоном і Берліном у 2024 році в межах угоди Trinity House, передбачає створення сімейства наземних ракет із дальністю понад 2 тис. км. За даними Financial Times, нові ракети мають бути здатні вражати цілі в глибині території Росії.

ЄС реагує на зміну політики США

У Європі активізували роботу над програмою після того, як президент США Дональд Трамп скасував плани розміщення у Німеччині американського батальйону з ракетами Tomahawk.

Наразі більшість європейських ракет мають дальність близько 300 км та запускаються переважно з літаків або кораблів, що обмежує їхні можливості у потенційному масштабному конфлікті.

У Financial Times зазначають, що Росія активно використовує далекобійні наземні ракети у війні проти України, а також розміщує відповідне озброєння у Калінінградській області.

Програма ELSA передбачає створення не лише крилатих ракет-невидимок, а й гіперзвукових систем, здатних рухатися на великій швидкості по непередбачуваній траєкторії.

Ставка на нові технології стримування

Президент Франції Еммануель Макрон раніше заявляв, що розвиток далекобійного звичайного озброєння має доповнити систему ядерного стримування Франції.

За оцінками французьких чиновників, участь у проєкті дозволить скоротити розрив між ядерними та звичайними засобами стримування. До обговорень уже залучили найбільші оборонні компанії Європи, зокрема MBDA, Hypersonica та ArianeGroup.

Очікується, що нові ракети можуть надійти на озброєння на початку 2030-х років. Водночас у Лондоні частина чиновників побоюється, що розширення програми за участі Франції може ускладнити реалізацію проєкту через різні підходи оборонної промисловості.

Нагадаємо, що корпус швидкого реагування НАТО під керівництвом Великої Британії розгорнув підземну штаб-квартиру на станції лондонського метро Чаринг-Крос для навчань із моделюванням війни проти Росії.