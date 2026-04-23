Зустріч Зеленського з лідерами ЄС: оприлюднено спільну заяву

Іванна Гончар
Зеленський, Кошта і фон дер Ляєн провели зустріч у Лефкосії
фото: Офіс президента

ЄС підтвердив фінансову допомогу, санкційний тиск на РФ та готовність пришвидшити вступ України до союзу

Президент України Володимир Зеленський провів тристоронню зустріч із президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, за підсумками якої сторони оприлюднили спільну заяву про підтримку України, пише «Главком». 

«Після рішення Європейської ради, ухваленого в грудні, про надання Україні кредиту на підтримку обсягу 90 млрд євро на 2026 і 2027 роки президенти привітали схвалення цього інструменту співзаконодавцями 23 квітня. Кредит на підтримку України забезпечить можливість задоволення її нагальних бюджетних та оборонних потреб, що дасть можливість зберегти стійкість країни в умовах російських атак, що тривають. Президенти наголосили на важливості швидкої реалізації цього кредиту та висловили очікування щодо здійснення першого траншу в другому кварталі. Вони також закликали третю країну долучитися до покриття залишків фінансових потреб України.

Президенти привітали ухвалення 20-го пакета санкцій проти ЄС РФ. Ці санкції спрямовані на зменшення доходів Росії від енергетики, обмеження її банківської системи та стимулювання операцій тіньового флоту. Президенти наголосили на необхідності подальшого посилення тиску на Росію з тим, щоб вона припинила свою агресію та розпочала конструктивні переговори щодо світу.

Президенти високо оцінили значний прогрес, якого Україна досягла на шляху до вступу в ЄС. Вони закликали без зволікань почати переговори за кластерами.

Крім того, президенти привітали щось давнє схвалення Верховною Радою України необхідного законодавства, яке дасть можливість отримати додаткове фінансування в межах Ukraine Facility. Вони відзначили прогрес у проведенні реформ, яких Україна досягла сьогодні в складних умовах, і закликали до подальших зусиль.

Президенти підтвердили відданість Європейського Союзу підтримці України в координації з міжнародними партнерами в терміновому відновленні та відбудові енергетичної інфраструктури, а також у зміцненні стійкості енергетичної системи до наступної зими. Напередодні 40-х років Чорнобильської катастрофи президенти наголошували про важливість ядерної безпеки в Європі та закликали Росію припинити атаку й окупацію ядерних об'єктів в Україні.

Наостанок президенти привітали оголошення про проведення 11 травня в Брюсселі зустрічі високого рівня Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, співорганізаторами якої є ЄС, Україна та Канада».

Як повідомлялось, після розблокування кредиту на підтримку України обсягом €90 млрд та схвалення 20-го пакета санкцій проти РФ наступним необхідним кроком має стати відкриття першого переговорного кластера «Основи» щодо вступу України до ЄС. 

