Через ворожі атаки в Україні знеструмлено чотири області

glavcom.ua
Лариса Голуб
Найскладніша ситуація нині на Чернігівщині та Одещині
фото з відкритих джерел

Внаслідок нових російських атак станом на ранок 26 березня знеструмлені споживачі у чотирьох областях 

Внаслідок чергових масованих обстрілів енергетичної інфраструктури з боку РФ, станом на ранок 26 березня, зафіксовано значні пошкодження мереж. Без електропостачання залишилися тисячі споживачів у чотирьох регіонах України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Повідомляється, що протягом минулої та вже поточної доби ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру кількох регіонів України.

«На ранок є нові знеструмлення в Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Сумській областях. При цьому найскладнішою є ситуація на Одещині та Чернігівщині, де завдані ворогом пошкодження – найвідчутніші», – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що енергетики розпочали відновлювальні роботи скрізь, де дозволяє безпекова ситуація. 

«Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів», – йдеться в повідомленні компанії.

Компанія також закликала громадян максимально обмежити використання електроприладів у пікові години, щоб зменшити навантаження на пошкоджену енергосистему.

«Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 15:00. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо та не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 17:00 до 22:00», – додали в «Укренерго».

Нагадаємо, після ворожої атаки Славутич залишився без світла. Енергетики продовжують дефектовку пошкодженого обладнання та приступають до аварійно-відновлювальних робіт. Терміни повернення світла в житлові будинки наразі уточнюються і залежатимуть від ступеня руйнувань на підстанціях.

«Главком» писав, що 24 березня вдень росіяни атакували Львів. Унаслідок атаки російських безпілотників є поранені, пошкоджена памʼятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря. Він розташований на території історичного ареалу Львова, обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом.

Як повідомлялося, у вівторок 24 березня Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками. Удень залетіло ще понад 550 ударних дронів противника.

