Окупанти вдарили по житловому сектору на Сумщині: є травмовані (фото)

Рятувальники ДСНС обстежили територію

Сьогодні вдень, 13 березня, російська терористична армія обстріляла Глухівську громаду Сумської області. Внаслідок цього поранено людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено понад 10 приватних домоволодінь та транспортні засоби громадян. Попередньо відомо про трьох травмованих людей.

«Рятувальники ДСНС обстежили територію – на щастя, людей під завалами не виявлено. На місці події також працював офіцер-рятувальник громади», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Харківщині внаслідок російської атаки пошкоджено рейсовий автобус. Через ворожий удар загинув водій, постраждали троє пасажирів.

Також у ніч на 13 березня російські війська атакували ударним безпілотником типу «Герань» центральну частину міста Новгород-Сіверський на Чернігівщині. Ціллю стала історична будівля, де була розташована міська бібліотека. Унаслідок атаки на другому поверсі двоповерхової будівлі сталася пожежа.