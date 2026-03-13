Окупанти вдарили по житловому сектору на Сумщині: є травмовані (фото)

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Пошкоджено понад 10 приватних домоволодінь
фото: ДСНС Сумщини

Рятувальники ДСНС обстежили територію

Сьогодні вдень, 13 березня, російська терористична армія обстріляла Глухівську громаду Сумської області. Внаслідок цього поранено людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено понад 10 приватних домоволодінь та транспортні засоби громадян. Попередньо відомо про трьох травмованих людей.

«Рятувальники ДСНС обстежили територію – на щастя, людей під завалами не виявлено. На місці події також працював офіцер-рятувальник громади», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Харківщині внаслідок російської атаки пошкоджено рейсовий автобус. Через ворожий удар загинув водій, постраждали троє пасажирів.

Також у ніч на 13 березня російські війська атакували ударним безпілотником типу «Герань» центральну частину міста Новгород-Сіверський на Чернігівщині. Ціллю стала історична будівля, де була розташована міська бібліотека. Унаслідок атаки на другому поверсі двоповерхової будівлі сталася пожежа.

Читайте також:

Читайте також

Історія повторюється з лякаючою точністю
Що насправді відбувається в Ірані і які наслідки для США, світу та України?
7 березня, 12:15
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 734 танки
Втрати ворога станом на 6 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
6 березня, 06:56
Митрополит Антоній переконував, що накопичував мільйони з 1963 року
Чи пішли на ЗСУ мільйони, вилучені у митрополита УПЦ МП? Несподіване рішення суду
27 лютого, 07:30
Один із хлопців уже вибрався на лід, але був без взуття, інший – по груди у крижаній воді
На Миколаївщині двоє дітей опинилися в крижаній пастці посеред ставка
27 лютого, 04:18
Сікорський вважає, що позиція Угорщини демонструє брак солідарності
Глава МЗС Польщі закликав Угорщину згадати власне минуле та підтримати Україну
23 лютого, 11:56
Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Едуард Котенко став на захист Батьківщини
Поліг під час бойових дій на Донеччині. Згадаймо Едуарда Котенка
21 лютого, 09:00

«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
Сьогодні, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
Сьогодні, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
Сьогодні, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Вчора, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
11 березня, 13:24

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
