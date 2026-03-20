Міністр спорту РФ назвав перемоги російських паралімпійців маяком для окупантів

Збірна Росії посіла третє місце у медальному заліку Паралімпійських ігор в Італії

Міністр спорту РФ та голова Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов назвав перемоги російських спортсменів на Паралімпіаді-2026 маяком для російських окупантів. Про це інформує «Главком».

«Мінспорт спільно з Паралімпійським комітетом Росії активно розвиває напрямок залучення учасників СВО (так російська пропаганда називає війну Росії проти України – «Главком») в адаптивний спорт. Паралімпійський комітет веде системну реабілітацію з соціальної адаптації ветеранів, включаючи майстер-класи, спортивні змагання з їх участю. І я бачу, що це хороша справа, яка допомагає дітям. вони, звичайно, окрім такого загальнонаціонального свята, служать маяком якраз для ветеранів спецоперації, бо хлопці бачили, що навіть з обмеженнями по здоров'ю можна себе знайти, можна досягти результатів та продовжувати славити Росію», – сказав Дегтярьов.

Нагадаємо, німецька лижниця Лінн Кацмайєр та її гайд Флоріан Бауманн відмовилися робити спільне селфі з росіянкою Анастасією Багіян, яка стала переможницею спринту на Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

Під час звучання російського гімну, німці відвернулися убік та не знімали шапки. На загальному фото Кацмайєр і Бауманн демонстративно трималися на відстані від Багіян та гайда Сергія Синякіна, а також не стали робити спільне селфі з росіянами.