У Великому Новгороді дрони атакували хімзавод «Акрон» (відео)

«Акрон» – головний майданчик виробництва аміаку, карбаміду, аміачної селітри, NPK-добрив і промислових хімікатів

У ніч проти 9 березня у Великому Новгороді пролунали вибухи. Під атакою безпілотників, ймовірно, опинився завод ПАО «Акрон». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

Зазначається, що ПАТ «Акрон» – головний майданчик виробництва аміаку, карбаміду, аміачної селітри, NPK-добрив і промислових хімікатів.

Нагадаємо, що уночі 11 грудня 2025 року на хімзаводі ПАТ «Акрон» у Великому Новгороді спалахнула пожежа через атаку дронів. Завод виробляє мінеральні добрива та підтримує стратегічні сектори економіки Росії.

До слова, у рамках зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 4 березня підрозділи Сил оборони України уразили склад зберігання боєприпасів поблизу Нижньої Кринки, матеріально-технічних засобів неподалік Чистякового на тимчасово окупованій Донеччині та наземний ретранслятор пункту управління ударними БпЛА типу Герань/Гербера в районі Чорноморського, що у тимчасово окупованому українському Криму.