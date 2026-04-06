Аналітики ISW пояснили, чому російська ППО не може зупинити удари по нафтових об’єктах

Україна б’є по критичній інфраструктурі РФ на 1700 км

Росія має серйозні труднощі із захистом своєї інфраструктури від українських далекобійних ударів через обмежені можливості протиповітряної оборони та великі масштаби об’єктів. Про це йдеться в аналізі Інституті вивчення війни (ISW), пише «Главком».

«Обмеження доступних російських засобів протиповітряної оборони та труднощі, пов'язані із захистом великих інфраструктурних об'єктів на відстані тисяч кілометрів, перешкоджають зусиллям Кремля щодо захисту від українських ударів на великій відстані», – зазначають аналітики.

За даними ISW, удари в ніч з 4 на 5 квітня стали частиною системної кампанії: лише за попередні 13 днів українські сили атакували щонайменше вісім об’єктів нафтової та оборонної інфраструктури РФ.

Серед цілей – нафтові термінали в Усть-Лузі і Приморську, нафтопереробні заводи в Кстово, Кірішах, Ярославлі та Уфі, а також оборонні підприємства в Тольятті та Чапаєвську.

Аналітики підкреслюють масштаб географії ударів: «Цілі, за якими завдали ударів українські війська, простягаються на понад 1700 км».

Водночас навіть повторні атаки по одних і тих самих об’єктах залишаються ефективними, адже, як зазначає ISW, «географічна розпорошеність та великі розміри об'єктів, ймовірно, перешкоджають зусиллям російської протиповітряної оборони».

Раніше стало відомо, що удари України по об'єктах у РФ суттєво зменшили виробництво ракет і скоротили експорт російської нафти. «Майже 40% місячного виробництва ракет, близько 45% експорту нафти Росія вже втратила внаслідок українських ударів по їх обʼєктах, а також логістиці», – повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.