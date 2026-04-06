Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Аналітики ISW пояснили, чому російська ППО не може зупинити удари по нафтових об’єктах

Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
знімки Vantor
Масштабна пожежа внаслідок атаки українських дронів на порт Усть-Луга

Україна б'є по критичній інфраструктурі РФ на 1700 км

Росія має серйозні труднощі із захистом своєї інфраструктури від українських далекобійних ударів через обмежені можливості протиповітряної оборони та великі масштаби об’єктів. Про це йдеться в аналізі Інституті вивчення війни (ISW), пише «Главком».

«Обмеження доступних російських засобів протиповітряної оборони та труднощі, пов'язані із захистом великих інфраструктурних об'єктів на відстані тисяч кілометрів, перешкоджають зусиллям Кремля щодо захисту від українських ударів на великій відстані», – зазначають аналітики.

За даними ISW, удари в ніч з 4 на 5 квітня стали частиною системної кампанії: лише за попередні 13 днів українські сили атакували щонайменше вісім об’єктів нафтової та оборонної інфраструктури РФ.

Серед цілей – нафтові термінали в Усть-Лузі і Приморську, нафтопереробні заводи в Кстово, Кірішах, Ярославлі та Уфі, а також оборонні підприємства в Тольятті та Чапаєвську.

Аналітики підкреслюють масштаб географії ударів: «Цілі, за якими завдали ударів українські війська, простягаються на понад 1700 км».

Водночас навіть повторні атаки по одних і тих самих об’єктах залишаються ефективними, адже, як зазначає ISW, «географічна розпорошеність та великі розміри об'єктів, ймовірно, перешкоджають зусиллям російської протиповітряної оборони».

Раніше стало відомо, що удари України по об'єктах у РФ суттєво зменшили виробництво ракет і скоротили експорт російської нафти. «Майже 40% місячного виробництва ракет, близько 45% експорту нафти Росія вже втратила внаслідок українських ударів по їх обʼєктах, а також логістиці», – повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Читайте також:

Теги: ISW системи ППО росія нафта нафтопродукти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Білому домі заявили, що навіть можливе передання Росією розвідданих Ірану не впливає на операцію США
Білий дім відреагував на повідомлення ЗМІ про передачу Росією розвідданих Ірану
7 березня, 00:56
Трамп заявляв, що бойові дії в Ірані розвиваються швидше, ніж очікувалося, і вже нібито близькі до завершення
Іран відреагував на заяви президента США про терміни завершення війни на Близькому Сході
10 березня, 08:12
Уповноважена із захисту державної мови зауважила, що українці легко засвоюють російську через її вірусність
Нахабна мова сили: омбудсменка пояснила, як російська впливає на українців
15 березня, 16:40
Гамбія не зіграє товариський матч з Росією у березні цього року
Команда з однієї з найбідніших країн Африки відмовилася грати зі збірною Росії з футболу
20 березня, 18:48
Велика Британія дозволила військовим затримувати російські танкери
Велика Британія дозволила військовим затримувати російські танкери
26 березня, 04:32
Зеленський дав інтерв'ю закордонним медіа
Президент викрив цинічний бартер Путіна: подробиці
26 березня, 13:42
Швеція стала співзасновницею трибуналу щодо агресії РФ
Швеція долучилася до створення трибуналу проти РФ
25 березня, 20:56
Російська спецслужба фактично перетворила космічну галузь на власну касу
Космічний дерибан: ФСБ вкрала мільярди з бюджету Роскосмосу на власні потреби
27 березня, 10:08
Загоряння вдалося оперативно ліквідувати
Росія четвертий день поспіль атакує об’єкти «Нафтогазу»
29 березня, 13:52

Події в Україні

Новини

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua