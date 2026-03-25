Після ворожої атаки Славутич залишився без світла

Через обстріли окупантів місто Славутич повністю знеструмлено

У середу 25 березня ворог вдарив по енергетиці Славутича, що на Київщині. В результаті ранкової атаки місто тимчасово залишилося без централізованого електропостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Київської обласної військової адміністрації Миколу Калашника.

Без світла – близько 21 тисячі мешканців.

«Критична інфраструктура переведена на резервні джерела живлення. Тепло та водопостачання забезпечені. Соціальні заклади функціонують на генераторах», – розповів Калашник.

Також він повідомив, що зв'язок і інтернет залишаються доступними. У місті також розгорнуто мережу пунктів, де мешканці можуть підзарядити гаджети, скористатися інтернетом та зігрітися.

Енергетики вже розпочали дефектовку пошкодженого обладнання та приступають до аварійно-відновлювальних робіт. Терміни повернення світла в житлові будинки наразі уточнюються і залежатимуть від ступеня руйнувань на підстанціях.

«Попри всі спроби ворога занурити нас у темряву, ми продовжуємо працювати, підтримуючи один одного», – додав голова Київської обласної військової адміністрації.

«Главком» писав, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Вінниччині зросла до 18. Двоє поранених залишаються у важкому стані, ще четверо – у стані середньої тяжкості. Відомо про пошкодження 35 приватних будинків, сім багатоквартирних та ще чотирьох будинків у місцях загального користування. Один приватний будинок знищено повністю, два мають значні ушкодження. В інших – вибуховими хвилями та уламками вибито вікна, пошкоджено дахи, двері та фасади.

Також 24 березня вдень росіяни атакували Львів. Унаслідок атаки російських безпілотників є поранені, пошкоджена памʼятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря. Він розташований на території історичного ареалу Львова, обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом.

Як повідомлялося, у вівторок 24 березня Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками. Удень залетіло ще понад 550 ударних дронів противника.