Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Після ворожої атаки Славутич залишився без світла

Лариса Голуб
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У місті тривають відновлювальні роботи
фото з відкритих джерел

Через обстріли окупантів місто Славутич повністю знеструмлено

У середу 25 березня ворог вдарив по енергетиці Славутича, що на Київщині. В результаті ранкової атаки місто тимчасово залишилося без централізованого електропостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Київської обласної військової адміністрації Миколу Калашника.

Повідомляється, що після ранкової атаки Славутич тимчасово залишився без централізованого електропостачання. Без світла – близько 21 тисячі мешканців. 

«Критична інфраструктура переведена на резервні джерела живлення. Тепло та водопостачання забезпечені. Соціальні заклади функціонують на генераторах», – розповів Калашник.

Також він повідомив, що зв'язок і інтернет залишаються доступними. У місті також розгорнуто мережу пунктів, де мешканці можуть підзарядити гаджети, скористатися інтернетом та зігрітися.

Енергетики вже розпочали дефектовку пошкодженого обладнання та приступають до аварійно-відновлювальних робіт. Терміни повернення світла в житлові будинки наразі уточнюються і залежатимуть від ступеня руйнувань на підстанціях.

«Попри всі спроби ворога занурити нас у темряву, ми продовжуємо працювати, підтримуючи один одного», – додав голова Київської обласної військової адміністрації.

«Главком» писав, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Вінниччині зросла до 18. Двоє поранених залишаються у важкому стані, ще четверо – у стані середньої тяжкості. Відомо про пошкодження 35 приватних будинків, сім багатоквартирних та ще чотирьох будинків у місцях загального користування. Один приватний будинок знищено повністю, два мають значні ушкодження. В інших – вибуховими хвилями та уламками вибито вікна, пошкоджено дахи, двері та фасади.

Також 24 березня вдень росіяни атакували Львів. Унаслідок атаки російських безпілотників є поранені, пошкоджена памʼятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря. Він розташований на території історичного ареалу Львова, обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом.

Як повідомлялося, у вівторок 24 березня Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками. Удень залетіло ще понад 550 ударних дронів противника.

Читайте також:

Теги: енергетика війна Київщина ворог ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чого боїться Путін, дивлячись на Іран
Чого боїться Путін, дивлячись на Іран
1 березня, 08:34
На Харківщині від ворожого удару постраждали п’ятеро людей
Удар по Харківщині: є постраждалі, серед них – діти
27 лютого, 17:40
Президент заявив про продовження дипломатичного процесу задля встановлення миру
«Наш пріоритет – робити все для закінчення війни» – Зеленський
5 березня, 20:33
Трамп хотів би брати участь у виборі лідера Ірану, щоб не повертатися туди кожні 10 років
Трамп хотів би брати участь у виборі лідера Ірану, щоб не повертатися туди кожні 10 років
8 березня, 02:59
Українці продовжують ходити на рейви, незважаючи на війну, яка триває вже п'ятий рік
CNN: Українська електронна музика трансформувалася в умовах війни
9 березня, 05:50
Українські військові використовують проти ворога вітчизняні безпілотники зі штучним інтелектом
Україна перша у світі створює полігон для тренування ШІ-моделей партнерів
12 березня, 15:07
За словами Салія, підприємства вже сьогодні змушені закуповувати електроенергію на європейському ринку у періоди дефіциту в Україні
Спілка виробників будматеріалів виступила проти вимоги імпортувати 90% електроенергії
13 березня, 22:04
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 19 березня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 19 березня
19 березня, 05:40
Рок-гурт Linkin Park публічно не висловлював підтримку Україні
Популярний американський гурт зареєстрував бізнес у Росії: подробиці
20 березня, 13:15

Події в Україні

Після ворожої атаки Славутич залишився без світла
Після ворожої атаки Славутич залишився без світла
День Служби безпеки України: найбільш знакові спецоперації
День Служби безпеки України: найбільш знакові спецоперації
Окупанти пошкодили перший в Україні музей-в’язницю 24 березня (фото)
Окупанти пошкодили перший в Україні музей-в’язницю 24 березня (фото)
Удар по Львову 24 березня: що наразі відомо про стан постраждалих
Удар по Львову 24 березня: що наразі відомо про стан постраждалих
Карта бойових дій в Україні станом на 25 березня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 25 березня 2026 року
Мадяр закликав бути усім напоготові і присоромив Садового
Мадяр закликав бути усім напоготові і присоромив Садового

Новини

Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Сьогодні, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Сьогодні, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Вчора, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Вчора, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Вчора, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua