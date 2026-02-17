СБУ уразила російський хімзавод, який виробляє компоненти для вибухівки – джерело

«Метафракс Кемікалс» виробляє хімічні компоненти для створення вибухових речовин та інших матеріалів військового призначення

Уночі 17 лютого безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили одного з найбільших виробників метанолу у РФ та Європі. Завод «Метафракс Кемікалс» розташований у Пермському краї за понад 1600 км від кордону з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерело у Службі безпеки.

Підприємство виробляє метанол, уротропін, карбамід і пентаеритрит – хімічні компоненти для виробництва вибухових речовин та інших матеріалів військового призначення. Завод є об’єктом російського військово-промислового комплексу і перебуває під міжнародними санкціями.

Місцеві телеграм-канали повідомляли про щонайменше шість вибухів на території підприємства та евакуацію працівників заводу. За попередніми даними, удару було завдано по установці виробництва метанолу.

«СБУ продовжує системно працювати по підприємствах, які забезпечують російський ВПК сировиною та компонентами для виробництва озброєння. Ураження таких об’єктів знижує темпи виробництва боєприпасів, ускладнює постачання ресурсів для армії та безпосередньо впливає на зниження інтенсивності бойових дій проти України», – повідомило джерело.

Росіяни жаліються на вибухи фото з соцмереж

Нагадаємо, у ніч на 17 лютого 2026 року безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ вдруге за останній місяць завдали успішного удару по інфраструктурі нафтового термінала «Таманьнафтогаз». Цей об'єкт є ключовою ланкою в експортній логістиці російських енергоресурсів.

До слова, підрозділи Сил спеціальних операцій завдали успішних вогневих уражень дронами FP-2 по об’єктах тилової та оперативної інфраструктури противника на тимчасово окупованій території України.