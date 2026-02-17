Головна Світ Політика
search button user button menu button

СБУ уразила російський хімзавод, який виробляє компоненти для вибухівки – джерело

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
СБУ уразила російський хімзавод, який виробляє компоненти для вибухівки – джерело
Удару було завдано по установці виробництва метанолу
фото з соцмереж

«Метафракс Кемікалс» виробляє хімічні компоненти для створення вибухових речовин та інших матеріалів військового призначення

Уночі 17 лютого безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили одного з найбільших виробників метанолу у РФ та Європі. Завод «Метафракс Кемікалс» розташований у Пермському краї за понад 1600 км від кордону з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерело у Службі безпеки.

Підприємство виробляє метанол, уротропін, карбамід і пентаеритрит – хімічні компоненти для виробництва вибухових речовин та інших матеріалів військового призначення. Завод є об’єктом російського військово-промислового комплексу і перебуває під міжнародними санкціями.

Місцеві телеграм-канали повідомляли про щонайменше шість вибухів на території підприємства та евакуацію працівників заводу. За попередніми даними, удару було завдано по установці виробництва метанолу.

«СБУ продовжує системно працювати по підприємствах, які забезпечують російський ВПК сировиною та компонентами для виробництва озброєння. Ураження таких об’єктів знижує темпи виробництва боєприпасів, ускладнює постачання ресурсів для армії та безпосередньо впливає на зниження інтенсивності бойових дій проти України», – повідомило джерело.

СБУ уразила російський хімзавод, який виробляє компоненти для вибухівки – джерело фото 1
Росіяни жаліються на вибухи
Росіяни жаліються на вибухи
фото з соцмереж

Нагадаємо, у ніч на 17 лютого 2026 року безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ вдруге за останній місяць завдали успішного удару по інфраструктурі нафтового термінала «Таманьнафтогаз». Цей об'єкт є ключовою ланкою в експортній логістиці російських енергоресурсів.

До слова, підрозділи Сил спеціальних операцій завдали успішних вогневих уражень дронами FP-2 по об’єктах тилової та оперативної інфраструктури противника на тимчасово окупованій території України.

Читайте також:

Теги: СБУ росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Втрати противника за грудень і січень фактично вичерпали резерви росіян
Лютнева лихоманка: як ЗСУ зривають плани наступу росіян
13 лютого, 16:16
«Газпромнєфть» виявила родовище з геологічними запасами 55 млн тонн нафти
Росія знайшла велике нафтове родовище на Ямалі
11 лютого, 12:53
За результатами заходів затримано високопосадовця центру організації охорони та оборони об’єктів Головного військового клінічного госпіталю ЗСУ
Високопосадовця Головного госпіталю ЗСУ викрито на «ухилянтській схемі»
11 лютого, 09:38
Інцидент стався з вантажним потягом, який перевозив бензин
У Мічурінську загорілися цистерни з паливом через сходження вагонів потяга
4 лютого, 17:09
Зустріч представників України та США на Мюнхенській конференції.
Кремль не бачить великих шансів на прорив у мирних переговорах – Bloomberg
31 сiчня, 16:20
Українські захисники уразили склад і пункт управління БпЛА та інші об’єкти окупантів
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Воронезькій області
28 сiчня, 12:33
Ексглава МЗС Австрії, яка танцювала з Путіним, може втратити громадянство: деталі
Ексглава МЗС Австрії, яка танцювала з Путіним, може втратити громадянство: деталі
27 сiчня, 18:32
Внаслідок атаки безпілотників сталося загоряння на місцевій нафтобазі
Дрони уразили нафтобазу у Пензі (відео)
23 сiчня, 04:46
На думку Дмитра Кулеби, російсько-українська війна завершиться тоді, коли Путін змириться з тим, що Україна виборола своє право на існування
«До кінця зими ніякого припинення вогню не буде». Ексглава МЗС остудив очікування українців
17 сiчня, 22:30

Політика

Тегеран заявив про готовність заблокувати світовий нафтотрафік
Тегеран заявив про готовність заблокувати світовий нафтотрафік
СБУ уразила російський хімзавод, який виробляє компоненти для вибухівки – джерело
СБУ уразила російський хімзавод, який виробляє компоненти для вибухівки – джерело
Франція відпустила танкер тіньового флоту РФ
Франція відпустила танкер тіньового флоту РФ
Politico: Угорщина загальмувала погодження 20-го пакета санкцій ЄС
Politico: Угорщина загальмувала погодження 20-го пакета санкцій ЄС
Медіарегулятор Латвії закликав Сейм закрити російськомовні радіостанції
Медіарегулятор Латвії закликав Сейм закрити російськомовні радіостанції
Попри заборони РФ продовжує отримувати німецькі транзистори для дронів – розвідка
Попри заборони РФ продовжує отримувати німецькі транзистори для дронів – розвідка

Новини

Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Вчора, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Вчора, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Вчора, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Вчора, 18:58
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
Вчора, 18:26

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua