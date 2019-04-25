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    У Шрі-Ланці стався новий вибух

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    <span>На Шрі-Ланці сталася серія терактів</span> - У Шрі-Ланці стався новий вибух
    На Шрі-Ланці сталася серія терактів

    Під час вибуху поліція не зафіксувала пошкоджень майна, про постраждалих також не повідомлялося

    На пустирі за приміщенням суду міста Пугода у Шрі-Ланці стався вибух. Про це повідомили в поліції країни, передає Ada Derana.

    Вибух стався вранці у четвер, 25 квітня, повідомляє поліція.

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    Проте, під час вибуху не було зафіксовано пошкоджень майна, про постраждалих також не повідомлялося.

    У зв'язку з цим проводяться розслідування.

    Як повідомлялося, 21 квітня у Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа. Останній вибух стався в передмісті Коломбо Дематагода і був здійснений смертником.

    За останніми даними кількість загиблих унаслідок вибухів у готелях і церквах Шрі-Ланки, які прогриміли під час святкування Великодня, зросла з 321 до 359.

    До розслідування серії вибухів на Шрі-Ланці залучили фахівців Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу.

    22 квітня президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена після серії вибухів ухвалив рішення ввести в країні надзвичайний стан. 

    Терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за серію вибухів на Шрі-Ланці.

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