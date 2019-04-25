У Шрі-Ланці стався новий вибух



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Шрі-Ланці сталася серія терактів

Під час вибуху поліція не зафіксувала пошкоджень майна, про постраждалих також не повідомлялося

На пустирі за приміщенням суду міста Пугода у Шрі-Ланці стався вибух. Про це повідомили в поліції країни, передає Ada Derana.

Вибух стався вранці у четвер, 25 квітня, повідомляє поліція.

Проте, під час вибуху не було зафіксовано пошкоджень майна, про постраждалих також не повідомлялося.

У зв'язку з цим проводяться розслідування.

Як повідомлялося, 21 квітня у Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа. Останній вибух стався в передмісті Коломбо Дематагода і був здійснений смертником.

За останніми даними кількість загиблих унаслідок вибухів у готелях і церквах Шрі-Ланки, які прогриміли під час святкування Великодня, зросла з 321 до 359.

До розслідування серії вибухів на Шрі-Ланці залучили фахівців Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу.

22 квітня президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена після серії вибухів ухвалив рішення ввести в країні надзвичайний стан.

Терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за серію вибухів на Шрі-Ланці.