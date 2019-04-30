У США не виключають нових терактів у Шрі-Ланці



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21 квітня у Шрі-Ланці сталося вісім вибухів

Бойовики можуть вдатися до спроб зробити новий удар під час Рамадану

Терористи можуть планувати нові теракти в Шрі-Ланці. Про це в інтерв'ю «Німецькій хвилі» заявила посол США в Шрі-Ланці Алайн Теплиць.

За її словами, країна досягла значного прогресу в розслідуванні терактів і затриманні бойовиків, але активні члени угруповання, відповідального за вибухи, можуть бути на свободі і планувати нові атаки.

Пізніше в коментарі агентству Reuters посол підтвердила, що ризик терактів залишається реальним. Теплиць повідомила журналістам, що Федеральне бюро розслідувань США допомагає владі Шрі-Ланки в розслідуванні. Більш детальну інформацію вона не надала, відзначає агентство.

Бойовики можуть вдатися до спроб зробити новий удар під час Рамадану, який розпочнеться 6 травня, розповіло Reuters джерело в уряді Шрі-Ланки.

Нагадаємо, нещодавно силовики затримали двох головних підозрюваних в організації терактів у Шрі-Ланці.

Слід зазначити, що бойовики терористичної організації «Ісламська держава» планують атаки в курортних зонах країн Азії та Африки, взявши за приклад організацію терактів на Шрі-Ланці.

Як повідомлялося, 21 квітня у Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа. Останній вибух стався в передмісті Коломбо Дематагода і був здійснений смертником.

За останніми даними кількість загиблих унаслідок вибухів у готелях і церквах Шрі-Ланки, які прогриміли під час святкування Великодня, зросла з 321 до 359.

До розслідування серії вибухів на Шрі-Ланці залучили фахівців Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу.

22 квітня президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена після серії вибухів ухвалив рішення ввести в країні надзвичайний стан.

Терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за серію вибухів на Шрі-Ланці.