У штабі Об’єднаних сил розповіли про підготовку до повного припинення вогню



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Повне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі має розпочатися з 27 липня Фото: Уніан

У штабі чітко усвідомлюють, що на деяких ділянках лінії розмежування можуть відбутися різні провокативні дії противника з метою зірвати перемир’я

Підрозділи зі складу Об’єднаних сил почали підготовку до повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування, яке вступає в дію з 27 липня 2020 року.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

«Так, додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню на виконання досягнутих домовленостей впроваджуються на місцях. Починаючи із 00.01 27 липня, на кожній з наших позицій додатковий контроль за припиненням вогню здійснюватимуть спеціально відряджені українські військовослужбовці, більшість з яких мають чималий бойовий досвід та безпосередньо займалися профільними питаннями під час участі у миротворчих місіях під егідою ООН», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такий крок дозволить не відволікати особовий склад підрозділів Об’єднаних сил від виконання бойових завдань та попередити ймовірні провокації. Водночас, не позбавить українських воїнів можливості для самозахисту, як це гарантує 51 стаття Статуту ООН.

«Ми чітко усвідомлюємо, що на деяких ділянках лінії розмежування можуть відбутися різні провокативні дії противника з метою зірвати перемир’я», - додали у штабі.

Наголошується, що з метою об’єктивного інформування українського суспільства та світової спільноти про поточну ситуацію у Донецькій та Луганській областях на різних ділянках лінії розмежування передбачена робота кореспондентів і знімальних груп вітчизняних та іноземних ЗМІ.

Також штаб операції відновлює практику інформування громадськості про поточну ситуацію через уповноваженого речника.

Нагадаємо, у ЄС чекають, що Росія використає свій вплив на бойовиків для миру на Донбасі.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що угода про повне та всеосяжне припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 27 липня має бути підписана лідерами країн Нормандської четвірки.

Зеленський також заявив, в разі обстрілу українських військових, вони завжди відповідають, і дуже потужно.

Нагадаємо, 22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи було прийнято рішення про повне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі з 27 липня.

В останні два тижні бойовики систематично порушують режим припинення вогню на Донбасі. Це призводить до жертв серед українських військових.

Також в ОБСЄ повідомили деталі нових домовленостей щодо Донбасу.