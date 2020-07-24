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    Події в Україні

    До Києва евакуювали 13 поранених на Донбасі українських захисників

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    Військові лікарі стабілізували їх стан та підготували до наступного етапу лікування - пресслужба - До Києва евакуювали 13 поранених на Донбасі українських захисників
    Військові лікарі стабілізували їх стан та підготували до наступного етапу лікування - пресслужба

    Бійці проходили лікування у Військово-медичному клінічному центру Північного регіону.

    З Харкова сьогодні, 24 липня, прибули доКиєва 13 українських захисників, які були поранені окупантами на Донбасі. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

    Зазначається, що бійці проходили лікування у Військово-медичному клінічному центру Північного регіону.

    «Військові лікарі стабілізували їх стан та підготували до наступного етапу лікування», - йдеться у повідомленні.

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    До Києва евакуювали 13 поранених на Донбасі українських захисників
    До Києва евакуювали 13 поранених на Донбасі українських захисників
    До Києва евакуювали 13 поранених на Донбасі українських захисників
    До Києва евакуювали 13 поранених на Донбасі українських захисників
    До Києва евакуювали 13 поранених на Донбасі українських захисників
    До Києва евакуювали 13 поранених на Донбасі українських захисників

    Українські військовослужбовці прибули до аеропорту «Бориспіль» військово-транспортним літаком Повітряних Сил Збройних Сил України Ан-26, а згодом спеціалізованим транспортом їх доправили до Національного Військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» розташованого у місті Київ.

    Наразі українські воїни розміщенні у профільних відділеннях центру та проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування. На даний час хворі забезпечені усім необхідним для лікування та реабілітації.
    Зі слів військових медиків стан здоров’я пацієнтів задовільний.

    Харків Київ ЗСУ військові лікарня
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