До Києва евакуювали 13 поранених на Донбасі українських захисників



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Військові лікарі стабілізували їх стан та підготували до наступного етапу лікування - пресслужба

Бійці проходили лікування у Військово-медичному клінічному центру Північного регіону.

З Харкова сьогодні, 24 липня, прибули доКиєва 13 українських захисників, які були поранені окупантами на Донбасі. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

Зазначається, що бійці проходили лікування у Військово-медичному клінічному центру Північного регіону.

«Військові лікарі стабілізували їх стан та підготували до наступного етапу лікування», - йдеться у повідомленні.

Українські військовослужбовці прибули до аеропорту «Бориспіль» військово-транспортним літаком Повітряних Сил Збройних Сил України Ан-26, а згодом спеціалізованим транспортом їх доправили до Національного Військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» розташованого у місті Київ.

Наразі українські воїни розміщенні у профільних відділеннях центру та проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування. На даний час хворі забезпечені усім необхідним для лікування та реабілітації.

Зі слів військових медиків стан здоров’я пацієнтів задовільний.