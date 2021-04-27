У «Слузі народу» кажуть, що найближчим часом Степанова у відставку не відправлять

У «Слузі народу» не знають, ким можна замінити Степанова

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук назвала розмови про скору відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова «кулуарними чутками».

«Сигналів щодо відставки немає. Ба більше, якщо навіть ставити питання про відставку, треба мати кандидатуру на цю посаду. Я допускаю, що у залі знайшлись би голоси за його відставку, однак звільняти міністра без призначення іншої людини на його місце було б необачним», – сказала вона у коментарі «Главкому».

Нардепка також додала, що звільнення міністра під час спалаху коронавірусного захворювання без призначення іншого – це «не дуже добрий сигнал суспільству і лікарям».

Як повідомлялось, 27 квітня у ЗМІ з’явилась інформація про те, що Верховна Рада планує найближчим часом відправити у відставку Степанова.

Нагадаємо, в Україні багато людей незадоволені діяльністю міністра охорони здоров'я, зокрема темпами вакцинації. Так, станом на ранок 27 квітня в Україні повністю вакцинували всього дев'ять осіб, що є одним з найнижчих показників у світі.

За добу 26 квітня 2021 року в Україні було щеплено 11 100 людей. Загалом 539 126 осіб щеплено від початку вакцинальної кампанії.

Також стало відомо, що в Україні 28 квітня працюватимуть 2127 пунктів щеплення від Covid-19. Їх відкривають при медзакладах, пункти облаштовані відповідно до вимог інфекційного контролю.

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