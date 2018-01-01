У справі про вбивство юристки слідство відпрацьовує три версії - нардеп

Версія про самогубство Ноздровської не розглядається, а версія про зґвалтування відпала після експертизи

У справі про вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської відпрацьовуються три основні версії. Про це повідомив у вівторок увечері на своїй сторінці у Facebook народний депутат Мустафа Найєм. «Щойно повернувся з села Демидів, де жила Ірина Ноздровська. Бачився з родиною загиблої та слідчими в кримінальному провадженні. Наскільки я



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Ірина Ноздровська

Версія про самогубство Ноздровської не розглядається, а версія про зґвалтування відпала після експертизи

У справі про вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської відпрацьовуються три основні версії. Про це повідомив у вівторок увечері на своїй сторінці у Facebook народний депутат Мустафа Найєм.

«Щойно повернувся з села Демидів, де жила Ірина Ноздровська. Бачився з родиною загиблої та слідчими в кримінальному провадженні. Наскільки я розумію, зараз відпрацьовуються три основні версії – вбивство у зв'язку зі справою Россошанського, вбивство правозахисника на професійному ґрунті, побутовий конфлікт», – написав він.

За його словами, «версія про самогубство не розглядається, оскільки на тілі загиблої виявлено сліди насильницької смерті». «Після попередньої судово-медичної експертизи також відпала версія про зґвалтування», - додав Найєм.

Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

Згодом поліція підтвердила, що правозахисницю знайшли мертвою у річці. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

Як повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива, правоохоронці розглядають основну версію вбивства Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки.

Слідство у справі про вбивство юристки допитало вже близько 50 осіб, а результати розтину ще чекає.

Зтриманий колишній наречений убитої Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився надати свідчення. Також Віталій пояснив, що його допитували як свідка, а не як підозрюваного, про що раніше заявив його батько.

Повідомлялося, що слідчі розглядають чотири основні версії вбивства правозахисниці.

Сьогодні, 2 січня, на акції біля управління поліції Київщини вимагали знайти убивць Ноздровської, створити спеціальну групу для розслідування справи з найкращих слідчих.

Активісти також закликали до відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Керівник управління поліції Київської області Дмитро Ценов вийшов до активістів і повідомив про створення слідчої групи для розслідування вбивства. Під час заходу сталася сутичка. Один із активістів вдарив керівника поліції Київської області.

Як повідомлялося, Ноздровська особисто вела справу своєї сестри Світлани Сапатінської, яка загинула внаслідок ДТП 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, племінник тодішнього голови Вишгородського районного суду, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, на своїй машині збив на смерть односельчанку, 26-річну Світлану.

Після двох років судових розглядів суд в Обухові засудив Россошанського до семи років позбавлення волі.