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    Ляшко розповів, чи будуть в Україні щеплювати третьою дозою Pfizer

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    В Україні розглядають можливість щеплення третьою дозою вакцини Pfizer - Ляшко розповів, чи будуть в Україні щеплювати третьою дозою Pfizer
    В Україні розглядають можливість щеплення третьою дозою вакцини Pfizer
    Фото з відкритих джерел

    Раніше у Pfizer підтвердили, що третя доза вакцини посилює захист від штаму «Дельта»

    В Україні розглядають можливість щеплення третьою дозою вакцини Pfizer, якщо на такий крок підуть медрегулятори інших країн та міжнародні організації. Про це заявив мінстр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише «РБК-Україна».

    Глава МОЗ повідомив, що Україна закупить дози для цього, якщо це буде необхідно.

    «Україна розглядає можливість закупівлі на 2022-23 роки додаткових двох доз вакцини (Pfizer, – ред.). Якщо буде прийнято рішення після реєстрації регуляторами, в тому числі ВООЗ, що після повного комплексу щеплення потрібно третє бустерне, то ми вийдемо на ще одне щеплення», – сказав Ляшко.

    Він зазначив, якщо через рік-два потрібно буде робити ще один повний курс щеплення, то МОЗ вийде на це рішення.

    Раніше у Pfizer підтвердили, що третя доза вакцини посилює захист від штаму «Дельта».

    До слова, українці почали активніше вакцинуватися. Також повідомлялося, що Україна планує запровадити QR-коди вакцинації.

    Нагадаємо, в Італії схвалили використання вакцини проти коронавірусу від американської компанії Moderna для дітей у віці 12-17 років, що зробило її другим препаратом, схваленим для підлітків, поряд із вакциною Pfizer.

    Тим часом, Болгарія припустилася кількох серйозних помилок при організації щеплювальної кампанії населення від Covid-19, що призвело до загибелі близько 10 тис. осіб.

    Також спеціалісти розповіли, що вакцинацію від коронавірусу не рекомендують робити людям, які хворіють системною інфекційною хворобою.

    Нагадаємо, до кінця року Україна отримає понад 47 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу від різних виробників. В уряді наголошують, що цього має вистачити для повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році.

    Раніше експерт пояснив, чому вакциновані люди хворіють на коронавірус.

    Також відома інфекціоністка розповіла українцям, як поводитися після вакцинації.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація ВООЗ коронавірус Віктор Ляшко
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    Ляшко розповів, чи будуть в Україні щеплювати третьою дозою Pfizer