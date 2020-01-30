У вінницьких школах призупинили навчання



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З 30 січня по 7 лютого в усіх школах Вінниці буде призупинено навчання

Рішення було прийнято під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, оскільки по освітніх закладах фіксується перевищення епідеміологічного порогу захворюваності на ГРВІ та грип серед школярів.

За даними департаменту охорони здоров’я міської ради, у Вінниці спостерігається зростання захворюваності на ГРВІ та грип: за останній тиждень за медичною допомогою звернулися 2583 вінничан. Медики відзначають, що зросла кількість хворих, які потребують стаціонарного лікування. Тому задля запобігання епідемічного поширення грипу та ГРВІ серед дитячого населення, виникла необхідність призупинити навчальний процес в закладах загальної середньої освіти Вінницької міської ОТГ.

«Станом на 29 січня на стаціонарному лікуванні у Міській клінічній лікарні «Центр матері та дитини» перебуває 146 дітей, з них 29 дітей з ГРВІ, 41 дитина хвора на грип, 39 дітей хворіють на пневмонію. Стаціонар розрахований на 95 місць, тому додатково розгорнуто 51 ліжко. На стаціонарному лікуванні в Дитячій обласній клінічній інфекційній лікарні знаходиться 32 дитини, з яких 8 - з ГРВ, 19 – хворіють на грип, у 5 маленьких пацієнтів – пневмонія. У міській клінічній лікарні №1 перебуває 337 осіб, з них в інфекційному відділенні із ГРВІ та грипом 15 осіб, у 6 з них перебіг ускладнився пневмонією. В інших відділеннях лікарні з приводу бактеріальних пневмоній лікуються 62 пацієнти. У терапевтичному відділенні міської клінічної лікарні №3 на стаціонарному лікуванні перебуває 59 осіб, з них 28 з приводу бактеріальної пневмонії», - повідомив директор департаменту охорони здоров’я міськради Олександр Шиш.

Навчання буде призупинено вже з 30 січня і по 7 лютого. Залежно від епідситуації наступного тижня буде прийматись рішення щодо відновлення навчання у загальноосвітніх закладах або ж продовження карантину.