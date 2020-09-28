До прийому хворих на Сovid-19 у Києві підключається приватна клініка



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Клініка буде розрахована на 20 ліжок

У Києві стаціонар для пацієнтів з Сovid-19 відкриває приватна клініка. Про це повідомив у Facebook співвласник клініки «Оберіг» Олександр Деркач.

«Всі дозволи нарешті отримали. Ресурсів маємо достатньо. Все необхідне обладнання є. Персонал підготовлений і мотивований. Будемо орієнтуватись на актуальні європейські і американські протоколи лікування», - написав він.

Він додав, що наукове керівництво здійснюватиме завідувачка кафедрою інфекційних захворювань Національного медуніверситету ім. Богомольця Ольга Голубовська.

Раніше Деркач повідомляв, що клініка буде розрахована на 20 ліжок.

Як повідомляв «Главком», за минулу добу, 27 вересня, у Києві коронавірус виявлено у 328 осіб. Від початку епідемії у Києві підтверджено 22143 випадки захворювання на Covid-19.

За інформацією міського голови Віталія Кличка, у столичних лікарнях сьогодні лікуються 1150 хворих на коронавірус. 258 пацієнтів – у важкому стані.