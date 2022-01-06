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    У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі почалося Різдвяне богослужіння: онлайн-трансляція

    трансляція
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    Службу веде Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній - У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі почалося Різдвяне богослужіння: онлайн-трансляція
    Службу веде Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній
    скріншот з відео

    Богослужіння на Різдво можна подивитися онлайн, якщо немає можливості відвідати його наживо

    У ці хвилини у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Православної церкви України розпочалося святкове богослужіння у Навечір’я Різдва Христового. Службу веде Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

    У період пандемії коронавірусу не у всіх людей буде можливість відвідати службу особисто. Тому долучитися до молитви можна у себе вдома через онлайн-трансляцію.

    Отже, о 16: 45 розпочалась трансляція всенічного бдіння в Навечір'я Різдва Христового зі Свято-Михайлівського Золотоверхого собору.

    А о 19:30 розпочнеться Велике повечір'я з літією в Навечір'я Різдва Христового з Патріаршого собору Воскресіння Христового.

    Різдвяна утреня транслюватиметься з 7:00 на каналах UA: Перший і UA: Культура. Водночас розпочнеться Архієрейська Божественна літургія Української греко-Католицької церкви. О 9: 00 на цьому ж каналі почнуть транслювати Божественну літургію Православної церкви України.

    О 9:00 на каналах UA: Крим і Суспільний мовник розпочнеться трансляція різдвяної літургії з Собору Святої Трійці у Луцьку.

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    Теги: свята Українська православна церква Різдвяні свята Епіфаній
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    У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі почалося Різдвяне богослужіння: онлайн-трансляція