У Вакарчука вже порахували, скільки депутатів заведуть у нову Раду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова партії «Голос» Святослав Вакарчук Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Керівники партії «Голос» сподіваються, що наберуть «десь 15-17%»

Керівництво партії «Голос» сподівається, що політсила на виборах набере «десь 15-17%». Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розказав заступник голови партії «Голос» Ярослав Юрчишин. «У нас невеликий список, ми розуміємо, що з динамікою, яку ми зберігаємо, зможемо провести 40 з копійками депутатів, якщо зіграємо оптимально», - сказав він.

На уточнююче питання, чи ця кількість майбутніх депутатів разом з мажоритаркою, Юрчишин відповів, якщо динаміка буде зберігатися, цього можна буде досягти і лише по списку. «У нас за перший місяць було зростання підтримки з 0,9% до 8,1% – тобто у дев’ять разів. Якщо ця динаміка збережеться, то 40 з лишнім людей по списку – цілком реально», - зазначив він.

Юрчишин додав, що у «Голосі» сподіваються набрати на виборах у Раду до 20%. «Притому стільки можна взяти в різних регіонах, консолідуючи тих людей, які попередньо підтримували різні політичні сили, але зараз шукають ту силу, яка максимально близька до них», резюмував він.

Раніше Вакарчук розповів, скільки коштуватиме парламентська передвиборча кампанія його політсили.

Як повідомлялося, партії Вакарчука перерахували півмільйона гривень.

Нагадаємо, Гриценко ошелешив Вакарчука заявивши «Нєхрєн йти ні в парламент, ні в уряд» (відео).

До слова, партія «Голос» веде 175 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі.