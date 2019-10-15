Угорщина заявила про підтримку турецької операції в Сирії



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Міністр закордонних справ Угорщини Пітер Сійярто

Туреччина проводить на півночі Сирії військову операцію проти курдів, щоб створити так звану безпечну зону і переселити туди 3,5 млн сирійських біженців

Міністр закордонних справ Угорщини Пітер Сійярто у вівторок заявив, що Будапешт підтримує дії Туреччини в Сирії та її план щодо переміщення біженців до Сирії всупереч офіційній позиції ЄС.

Про це повідомляє Politico з посиланням на виступ глави угорського МЗС під час візиту в Азербайджан

«Якщо питання для нас, угорців, буде поставлено так: що б ми хотіли – щоб Туреччина переселила мігрантів у Сирію, чи щоб відкрила двері в напрямку Європи? Тоді наша відповідь зрозуміла», - сказав Сійярто, додавши, що Туреччина повинна переселити мігрантів у Сирію.

Сійярто підкреслив, що Угорщина «з радістю буде працювати з Туреччиною», якщо та створить безпечну зону в Сирії, куди зможе переселити сирійських біженців.

Слід зауважити, що слова Сійярто суперечать офіційній позиції ЄС, яка полягає в тому, що Туреччина повинна негайно припинити свою військову операцію на півночі Сирії. Окрім цього, в понеділок на засідання Тюркської Ради в Баку, угорський прем’єр Віктор Орбан провів особисті переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Турецький лідер «висловив подяку за те, що Угорщина підтримує Туреччину на міжнародній арені». Нагадаємо, що завтра Радбез ООН вдруге обговорить наступ Туреччини в Сирії.

9 жовтня Туреччина почала масштабну антитерористичну операцію в районах Сирії на схід від річки Євфрат.

Метою операції, що отримала назву «Джерело світу», є ліквідація терористичної загрози біля кордонів Туреччини і створення зони безпеки, в яку добровільно повернуться мільйони сирійських біженців.

У рамках операції «Джерело миру» турецькі війська взяли контроль над сирійським містом Расулайн на сході від річки Євфрат.

Як повідомлялося, тисячі людей вийшли на вулиці міст у кількох європейських країнах, щоб висловити свій протест проти наступу турецьких військ у північносхідній частині Сирії.