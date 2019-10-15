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    УЄФА розглядає варіант перенесення фіналу Ліги чемпіонів зі Стамбула

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    УЄФА розглядає варіант перенесення фіналу Ліги чемпіонів зі Стамбула

    «Ми не можемо замінити ООН, ЄС або США, дипломатів і політиків»

    Віце-президент УЄФА Мішель Ува повідомив, що організація розгляне заклики перенести місце проведення фіналу Ліги чемпіонів сезону-2019/20, який повинен пройти в Стамбулі (Туреччина).

    Багато експертів і вболівальники закликають УЄФА позбавити Стамбул права проведення фінального матчу через початок військової операції Туреччини проти курдів в Сирії. Крім того невдоволення викликають і святкування голів турецької збірної, футболісти національної команди вже двічі використовували військове вітання.

    «Ми будемо працювати в своїй компетенції, поважаючи автономію і незалежність спорту. Але, звичайно, ми не можемо замінити ООН, ЄС або США, дипломатів і політиків. Рішення УЄФА будуть прийматися після консультацій з керівництвом організації та президентом», - цитує УВУ Tuttomercatoweb.

    Нагадаємо, міністр Франції у справах молоді та спорту Роксана Марасіняню закликала Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) покарати збірну Туреччини.

    Чиновниця залишилася невдоволеною тим, що футболісти турецької національної команди продемонстрували військове вітання під час матчу з французами в рамках відбірного туру чемпіонату Європи 2020 року. Матч завершився нічиєю 1:1.

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