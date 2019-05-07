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    Угруповання Ісламський Джихад Сектору Гази використало нову ракету

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    <p>Євросоюз закликав припинити ракетні обстріли Ізраїлю</p> - Угруповання Ісламський Джихад Сектору Гази використало нову ракету

    Євросоюз закликав припинити ракетні обстріли Ізраїлю

    Нові ракети Bard-3 мають бойову частину вагою в 250 кг

    В рамках обстрілів Ізраїлю протягом 3-5 травня терористичне угруповання Ісламський Джихад, яке базується в Секторі Гази, продемонструвало нову балістичну ракету, створену на місцевих потужностях.

    Мова йде про ракету Bard-3, яка орієнтовно має дальність не менше 13 км. Нова ракета може нести боєголовку вагою в 250 кг, що є значним прогресом для угруповання Ісламський Джихад, пише ресурс Global Security.

    Раніше ракети їх виробництва могли нести боєголовку вагою не більше 40 кг. Новими ракетами було обстріляно місто Ашкелон в ніч із 4 на 5 травня. Терористи випустили на місто не менше чотирьох ракет.

    Нагадаємо, військові Ізраїлю повідомили про те, що у суботу вдарили танками по цілях ХАМАС у Секторі Гази у відповідь на запущені звідти ракети.

    В Армії оборони Ізраїлю заявили, що радикали зі Сектора Гази запустили по Ізраїлю близько 200 ракет.

    В Ізраїлі через ракетні обстріли зі Сектора Гази отримали поранення двоє ізраїльтян.

    5 травня в Cекторі Гази ліквідували одного з ватажків ХАМАС. Хамад аль-Ходорі став п'ятим палестинцем, який загинув у неділю внаслідок обстрілів з боку Ізраїлю.

    Євросоюз закликав припинити ракетні обстріли Ізраїлю.

    Представники палестинських організацій, які керують Сектором Гази, повідомили про досягнення перемир’я із Ізраїлем в 04:30 за місцевим часом 6 травня після трьох днів обмінів ракетними ударами і обстрілів.

    У Секторі Гази у результаті ізраїльських авіаударів загинуло 27 осіб, ще 177 отримали поранення.

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