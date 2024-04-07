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Валерій Чалий Політик, дипломат, громадський і державний діяч

Війна через призму поглядів. Що перешкоджає миру в Україні

glavcom.ua
Як зблизити точки зору щодо війни для миру в Україні
фото: depositphotos.com

«Лише з точки зору України – це війна за виживання й розвиток України, а також ЄС і НАТО»

У принципі, загалом зрозуміло:

З точки зору США, російська війна проти України – це війна проти НАТО (хоча вони й хочуть уникнути цієї конкретизації);

З точки зору КНР – це війна проти США;

З точки зору країн НАТО та ЄС – це війна проти України і (можливо) прикордонних з агресором країн;

З російської точки зору – це війна проти США, НАТО, ЄС, Ради Європи, ЛГБТ+, Голлівуду і та інших. Ну і зі своїми власними фантомними болями та геополітичною тупістю. Як же їм хочеться не визнавати, що у своїй уяві воюють з одними, а реально атакують сусідню, «братську» Україну.

Лише з точки зору України – це війна за виживання й розвиток України, а також ЄС і НАТО.

Допоки точки зору якось не зблизяться – толку не буде. Завершити війну можна, лише якщо зблизити розуміння її реальних причин та майбутніх наслідків…

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Джерело
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Теги: війна Україна росія НАТО США Європа Європейський союз

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Валерій Чалий

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