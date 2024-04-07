Війна через призму поглядів. Що перешкоджає миру в Україні
«Лише з точки зору України – це війна за виживання й розвиток України, а також ЄС і НАТО»
У принципі, загалом зрозуміло:
З точки зору США, російська війна проти України – це війна проти НАТО (хоча вони й хочуть уникнути цієї конкретизації);
З точки зору КНР – це війна проти США;
З точки зору країн НАТО та ЄС – це війна проти України і (можливо) прикордонних з агресором країн;
З російської точки зору – це війна проти США, НАТО, ЄС, Ради Європи, ЛГБТ+, Голлівуду і та інших. Ну і зі своїми власними фантомними болями та геополітичною тупістю. Як же їм хочеться не визнавати, що у своїй уяві воюють з одними, а реально атакують сусідню, «братську» Україну.
Лише з точки зору України – це війна за виживання й розвиток України, а також ЄС і НАТО.
Допоки точки зору якось не зблизяться – толку не буде. Завершити війну можна, лише якщо зблизити розуміння її реальних причин та майбутніх наслідків…
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