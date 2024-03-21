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«Сталевий фронт» Ахметова передав бійцям вже шість тисяч дронів різних модифікацій

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Сталевий фронт» Ахметова передав бійцям вже шість тисяч дронів різних модифікацій
Загальний внесок бізнесмена Ріната Ахметова та його підприємств на підтримку України за час повномасштабного вторгнення, становить 7,6 млрд грн
фото: «Сталевий фронт»

Модифікації дронів різні, і передусім залежать від запитів бійців

Сучасна війна – це війна дронів, тож Сили оборони України постійно потребують їх для ведення ефективних бойових дій. Мілітарна ініціатива «Сталевий фронт», яку заснував бізнесмен Рінат Ахметов, також системно закуповує та передає бійцям дрони: днями їх загальна кількість сягнула 6 тисяч одиниць. 

Модифікації дронів різні, і передусім залежать від запитів бійців. Так, крім популярних «Мавіків», бійці отримали від «Сталевого фронту» потужні гексакоптери Magura – вони мають шість гвинтів, завдяки чому можуть летіти далі, бути стійкішими до ворожого РЕБу, та з легкістю уражувати важку броньовану техніку окупантів.

«Сталевий фронт» Ахметова передав бійцям вже шість тисяч дронів різних модифікацій фото 1

Також нещодавно військовослужбовцям передали 5 комплексів БПЛА Валькірія, кожен з яких складається з двох літаків, та 5 квадрокоптерів Mavic 3Т з тепловізором – такі дрони необхідні передусім для нічних та далеких розвідок.

Ще одна важлива модель – безпілотник «Ельф», дрон з надійною навігацією, який здатний пролетіти понад 100 км. Такий «Сталевий фронт» передав бійцям на передовій, де особливо важливо діяти надзвичайно швидко та ефективно.

«Сталевий фронт» Ахметова передав бійцям вже шість тисяч дронів різних модифікацій фото 2

Нагадаємо, загальний внесок бізнесмена Ріната Ахметова та його підприємств на підтримку України за час повномасштабного вторгнення, становить 7,6 млрд грн. Наразі Група SCM є найкрупнішим донором ЗСУ серед приватних компаній.

Теги: фронт безпілотник Рінат Ахметов війна

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