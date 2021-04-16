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    Президент Євроради пообіцяв Зеленському приїхати на саміт Кримської платформи

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    Президент Європейської ради Шарль Мішель - Президент Євроради пообіцяв Зеленському приїхати на саміт Кримської платформи
    Президент Європейської ради Шарль Мішель

    Шарль Мішель підтвердив свою участь у створюваному Україною форматі з деокупації Криму

    Президент Європейської ради Шарль Мішель прийняв запрошення української сторони взяти участь у саміті Кримської платформи. Про це 15 квітня повідомила пресслужба Європейської ради за підсумками розмови Мішеля із президентом Володимиром Зеленським.

    «Президент Мішель з нетерпінням чекає можливості взяти участь», – йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що під час розмови він повторив заклик до Росії дотримуватися принципів і зобов'язання ОБСЄ щодо прозорості пересування військових.

    А також підкреслив повну підтримку Євроради зусиль у нормандському форматі і Тристоронній контактній групі.

    Також повідомляється, що міністри закордонних справ ЄС обміняються думками щодо України в понеділок, 19 квітня. У переговорах візьме участь і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

    Мішель ще раз подякував Зеленському за запрошення на саміт Кримської платформи, запланований на 23 серпня.

    Як відомо, 26 лютого президент Володимир Зеленський видав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні установчого саміту Кримської платформи.

    Кримську платформу ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння його деокупації.
    Теги: ЄС Крим саміт політика Володимир Зеленський президент Дмитро Кулеба
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