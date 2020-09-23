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    У світі

    Протести у Мінську: міліція розганяла мітингувальників водометами (фото, відео)

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    Силовики жорстоко поводяться з мітингувальниками - Протести у Мінську: міліція розганяла мітингувальників водометами (фото, відео)
    Силовики жорстоко поводяться з мітингувальниками

    Силовики затримали деяких учасників протесту, є потерпілі

    У Мінську люди вийшли на протести після інавгурації Олександра Лукашенка.

    Міліція застосувала водомети для розгону мітингувальників.

    У середу ввечері співробітники силових структур почали відтісняти протестувальників від музею Великої вітчизняної війни і затримувати деяких з них. Очевидці повідомляють про потерпілих, передає телеканал «Настоящее время».

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    Протести у Мінську: міліція розганяла мітингувальників водометами (фото, відео)
    Протести у Мінську: міліція розганяла мітингувальників водометами (фото, відео)
    Протести у Мінську: міліція розганяла мітингувальників водометами (фото, відео)
    Протести у Мінську: міліція розганяла мітингувальників водометами (фото, відео)
    Протести у Мінську: міліція розганяла мітингувальників водометами (фото, відео)
    Протести у Мінську: міліція розганяла мітингувальників водометами (фото, відео)
    Протести у Мінську: міліція розганяла мітингувальників водометами (фото, відео)
    Протести у Мінську: міліція розганяла мітингувальників водометами (фото, відео)
    Протести у Мінську: міліція розганяла мітингувальників водометами (фото, відео)
    Протести у Мінську: міліція розганяла мітингувальників водометами (фото, відео)
    Протести у Мінську: міліція розганяла мітингувальників водометами (фото, відео)
    Протести у Мінську: міліція розганяла мітингувальників водометами (фото, відео)
    Протести у Мінську: міліція розганяла мітингувальників водометами (фото, відео)

    За даними «Інтерфаксу», на площі перед входом до музею біля стели «Мінськ місто-герой» перебувають близько півтора-двох тисяч людей. До стели стягнули військових. Вони відтіснили людей на проїжджу частину проспекту Переможців.

    На проспект вийшли люди в чорному камуфляжі і почали затримувати протестувальників, також передає білоруська служба Радіо Свобода.


    Як повідомлялося, сьогодні, 23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

    Білорусь вибори Олександр Лукашенко
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