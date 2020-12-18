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    Україна отримає першу вакцину в лютому, а велику її партію – в березні

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    У березні Україна очікується першу велику партію з 8 млн доз вакцини - Україна отримає першу вакцину в лютому, а велику її партію – в березні
    У березні Україна очікується першу велику партію з 8 млн доз вакцини
    Фото: Sanofi Pasteur/Flickr

    Україна вже отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавірусу

    Україна може отримати перші вакцини від коронавірусу вже в лютому, а велика партія в рамках міжнародного механізму COVAX очікується в березні. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на годині запитань до уряду у Верховній Раді.

    Перші вакцини очікуються вже в лютому і для цього ведуться переговори в двох напрямках – безпосередньо з виробниками вакцин і з керівництвом країн, де такі вакцини будуть вироблятися або вже законтрактовані.

    «У березні очікується перша партія з 8 млн доз вакцини для 4 млн українців у рамках ініціативи COVAX. Кошти на закупівлю вакцини закладені в держбюджет», – додав Шмигаль.

    Україна може почати вакцинацію від коронавірусу вже у лютому 2021 року. Загалом, вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи.  Першими вакцинуватися від коронавірусу будуть люди, які входять до груп ризику.  Вакцинацію в Україні будуть проводити спеціальні мобільні бригади.

    Україна вже отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса. Згідно з програмою Україна гарантовано отримає безкоштовно вісім мільйонів доз вакцини.

    У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.  

    Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.  Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

    Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%. 

    Теги: Верховна Рада Україна вакцинація Денис Шмигаль коронавірус
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