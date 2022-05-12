  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Мамі і доньці відірвало ноги: історія сім'ї, яка потрапила під ракетну атаку у Краматорську

    Скоро сім&rsquo;я вирушить на протезування та реабілітацію до США - Мамі і доньці відірвало ноги: історія сім'ї, яка потрапила під ракетну атаку у Краматорську
    Скоро сім’я вирушить на протезування та реабілітацію до США
    фото: Перше медичне об'єднання Львова

    Сім'я з Донеччини потрапила під ракетний удар по Краматорську, внаслідок чого мамі і доньці відірвало ноги. Хлопчик дивом вцілів

    Внаслідок ракетного удару по вокзалу в Краматорську на початку квітня 11-річна дівчинка лишилася ніг, також одну кінцівку відірвало її матері. Сину ж Наталії дивом вдалося вціліти. Зараз сім'я перебуває в одній з дитячих лікарень Львова, де вже кілька тижнів проходить лікування. Про це розповіли у Першому медичному об'єднанні Львова.

    За скаліченими мамою і сестрою-близнючкою доглядає 11-річний Ярослав.

    «Він подорослішав тієї миті, коли російська ракета прилетіла на вокзал Краматорська. Сестра-близнючка і мама, які були на пероні, лишилися ніг: дівчинка – обох, жінка – однієї. І 11-річний Ярослав тепер їх доглядає. Навіть сам ходить в магазин поряд з лікарнею», – йдеться у повідомленні.

    Родина з Новгородського на Донеччині. Рідний тато діток помер, а вітчим пішов воювати. На початку квітня мама дітей Наталя вирішила вивезти сина та доньку з-під обстрілів. Так з валізами вони приїхали на вокзал Краматорська.

    Поки очікували потяга, Яна попросила в мами чаю, що його на пероні готували волонтери. Ярослав залишився стерегти речі в приміщенні. Коли мама з сестричкою вийшли на вулицю, пролунав вибух.

    «Наталя, яка досі не може собі пробачити того походу за чаєм, пригадує: коли розплющила очі, все було в крові. Потім побачила, що у доньки немає ніг. А після того, як не змогла підвестися, зрозуміла, що і сама без однієї кінцівки», – розповідають в медзакладі.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Мамі і доньці відірвало ноги: історія сім'ї, яка потрапила під ракетну атаку у Краматорську
    Мамі і доньці відірвало ноги: історія сім'ї, яка потрапила під ракетну атаку у Краматорську
    Мамі і доньці відірвало ноги: історія сім'ї, яка потрапила під ракетну атаку у Краматорську
    Мамі і доньці відірвало ноги: історія сім'ї, яка потрапила під ракетну атаку у Краматорську
    Мамі і доньці відірвало ноги: історія сім'ї, яка потрапила під ракетну атаку у Краматорську
    фото: Перше медичне об'єднання Львова

    Наляканих до Львова їх доправив евакуаційний потяг. Нині діти і мама вже усміхаються, бо нарешті в безпеці. Зовсім скоро сім’я вирушить на протезування та реабілітацію до США.

    Нагадаємо, з'явилися фото військовослужбовців, які постраждали від дій окупантів у Маріуполі.

    Раніше повідомлялося, як рашисти знущаються з маріупольців у фільтраційних таборах.

    Теги: вибух росія окупанти США діти війна Львів Україна ракета окупація вокзал #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мамі і доньці відірвало ноги: історія сім'ї, яка потрапила під ракетну атаку у Краматорську