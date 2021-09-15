«Крилаті піхотинці» провели навчання зі знищення диверсантів біля окупованого Криму
За легендою навчань, військові мали нейтралізувати кілька груп озброєних людей, які увійшли до населеного пункту
Українські «крилаті піхотинці» провели навчання зі знищення диверсійно-розвідувальних груп противника в міських умовах поблизу адміністративного кордону з окупованим Кримом. Про це повідомляє командування Об'єднаних сил ЗСУ в середу, 15 вересня.
За легендою навчань, військові мали нейтралізувати кілька груп озброєних людей, які увійшли до населеного пункту. Під час навчання відпрацьовано питання планування операції, організації взаємодії між підрозділами під час пошукової і безпосередньо бойової операції.
Як підкреслив командувач, генерал-лейтенант Сергій Наєв, на сьогодні подібні навчання є вкрай актуальними та важливими, адже, в основному, виконання завдань відбувається саме в урбанізованій місцевості.
До слова, СБУ провела контрдиверсійні навчання на Донбасі.
Також 13 вересня Служба безпеки провела антитерористичні навчання на кордоні з Білоруссю. Навчання відбулися в умовах, максимально наближених до реальних.