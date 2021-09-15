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    «Крилаті піхотинці» провели навчання зі знищення диверсантів біля окупованого Криму

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    Українські &laquo;крилаті піхотинці&raquo; провели навчання зі знищення диверсійно-розвідувальних груп противника - «Крилаті піхотинці» провели навчання зі знищення диверсантів біля окупованого Криму
    Українські «крилаті піхотинці» провели навчання зі знищення диверсійно-розвідувальних груп противника
    скріншот з відео

    За легендою навчань, військові мали нейтралізувати кілька груп озброєних людей, які увійшли до населеного пункту

    Українські «крилаті піхотинці» провели навчання зі знищення диверсійно-розвідувальних груп противника в міських умовах поблизу адміністративного кордону з окупованим Кримом. Про це повідомляє командування Об'єднаних сил ЗСУ в середу, 15 вересня.

    За легендою навчань, військові мали нейтралізувати кілька груп озброєних людей, які увійшли до населеного пункту. Під час навчання відпрацьовано питання планування операції, організації взаємодії між підрозділами під час пошукової і безпосередньо бойової операції.

    Як підкреслив командувач, генерал-лейтенант Сергій Наєв, на сьогодні подібні навчання є вкрай актуальними та важливими, адже, в основному, виконання завдань відбувається саме в урбанізованій місцевості.

    До слова, СБУ провела контрдиверсійні навчання на Донбасі.

    Також 13 вересня Служба безпеки провела антитерористичні навчання на кордоні з Білоруссю. Навчання відбулися в умовах, максимально наближених до реальних.

    Теги: Крим ЗСУ військові навчання військові Сергій Наєв
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    «Крилаті піхотинці» провели навчання зі знищення диверсантів біля окупованого Криму