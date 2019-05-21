Україна відновила транзит нафти в Угорщину

Транзит російської нафти у країни ЄС відновлено

«Укртранснафта» відновила транзит нафти до країн Європейського Союзу

Про це повідомила прес-служба «Укртранснафти».

21 травня о 10.46 год АТ «Укртранснафта» відновило прийом російської нафти на ЛВДС «Мозир» (Республіка Білорусь) для подальшого її транспортування у напрямку європейських споживачів.

Водночас готовність приймати нафту підтвердили на приймально-здавальній дільниці «Фенешлітке» (Угорщина).

«Відтак, станом на 10.38 год «Укртранснафта» відновила транзит сировини до угорських споживачів», - повідомили у компанії.

Як повідомлялося, 19 квітня концерн «Белнефтехим» заявив про 10-25-разове перевищення допустимих показників частки органічних хлоридів у нафті, що поставляється нафтопроводом «Дружба». Російська «Транснефть» визнала відхилення в якості, а Міненерго РФ заявило, що проблеми мають «технічний характер». 22 квітня неякісна сировина досягла європейських і українських НПЗ.

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23 квітня Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через надходження неякісної російської нафти.

В той же день польський оператор трубопроводів PERN заявив, що зафіксував погіршення якості російської нафти, що надходить з Білорусі по нафтопроводу «Дружба». «Гомельтранснафта» повідомляла про підвищений вміст хлорорганічних сполук в сировині.

25 квітня о 21:43 «Укртранснафта» вимушено призупинила транзит нафти нафтопроводом «Мозир-Броди». Оператор змушений був це зробити, тому що на приймально-здавальній дільниці «Будковце» (Словаччина) відмовились приймати неякісну російську нафту.

Також повідомлялося, що для повного відновлення роботи трубопроводу «Дружба» після надходження в нього забруднених нафтопродуктів із Росії потрібно кілька місяців.

2 травня повідомлялося, що чиста нафта з Російської Федерації надійшла нафтопроводом «Дружба» на кордон Білорусі.