Зеленський хоче посилення антиросійських санкцій



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Зеленський заяив, щоб Європейський Союз знав і не сумнівався, що Україна готова йти правильними, чесними кроками в ЄС

Санкційний тиск на РФ з боку ЄС життєво важливий для України і тих людей, яких ми втрачаємо на Донбасі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з віце-президентом Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем. Про це повідомляють Українські Новини.

Зазначається, що співрозмовники обговорили широке коло питань співробітництва між Україною та Європейським Союзом, а також протидії агресії Кремля на Донбасі, перспективи деокупацію Криму, проведення чергового раунду тристоронніх переговорів у форматі Україна - ЄС - Росія щодо підготовки до укладення газового контракту, передає прес-служба глави держави.

«Як президент України розраховую на подальшу підтримку Єврокомісії в рамках переговорного процесу між Україною, ЄС і РФ з метою укладення контракту на транзит російського природного газу через Україну після 2019 року. Ми також будемо вдячні за солідарну позицію ЄС в питанні протидії реалізації будівництва газопроводу «Північний потік-2», - підкреслив Зеленський.

Голова держави заявив, що хотів би бачити Україну цінною і рівноправною країною серед інших країн Європейського Союзу.

Він підкреслив, що зараз перед нашою державою стоїть кілька викликів, головним з яких є закінчення війни на Донбасі.

Зеленський відзначив важливість посилення санкцій проти країни-агресора - Росії.

«Посилення санкцій щодо Російської Федерації через агресію - це наша дійсно велика надія. Я сподіваюся, що санкційний тиск з боку ЄС буде продовжуватися. Для нас це дуже важливо - не на словах. Це життєво важливо для України і тих людей, яких ми втрачаємо на Донбасі», - підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна сподівається на продовження співпраці з Євросоюзом. Він зазначив, що для цього українська сторона готова проводити додаткові зустрічі.

«Щоб Європейський Союз знав і не сумнівався, що Україна готова йти правильними, чесними кроками в ЄС», - додав Зеленський.

Зі свого боку віце-президент Європейської комісії з питань Енергетичного союзу привітав Зеленського з перемогою на президентських виборах і вступом на посаду.

Він також зазначив, що ЄС високо цінує продовження європейської політики України. Крім цього, Марош Шефчович побажав президенту України успіхів в роботі.