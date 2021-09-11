20 років після теракту 11 вересня: Президент США закликав співгромадян до єдності

Глава Білого дому особливо наголосив на необхідності взаємної поваги і віри один в одного

Байден каже, що почуття національної єдності, яке можна було побачити після дня терактів, зарах проявляється дуже рідко

Президент США Джозеф Байден в суботу, 11 вересня, з нагоди 20-ї річниці терористичних актів закликав співвітчизників до єдності. Про це він заявив у своєму відеовиступі, поширеному у соціальній мережі Тwitter.

«Єдність – наша найбільша сила в той час, коли ми найбільш уразливі», – заявив глава Білого дому, вказавши, що усвідомлення цієї обставини стало для нього основним уроком трагедії.

Справжнє почуття національної єдності, яке можна було побачити після дня терактів, проявляється дуже рідко, поскаржився глава Білого дому.

«У наступні дні після 11 вересня ми всюди бачили героїзм», – зазначив Байден. У той же час трагедія оголила «темні сторони людської натури – страх, злість, обурення і жорстокість щодо американців-мусульман – істинних і вірних послідовників мирної релігії», – вказав президент.

Єдність не означає, що ми повинні вірити в одне й те саме, вказав Байден. При цьому глава Білого дому особливо наголосив на необхідності взаємної поваги і віри один в одного. Він закликав керуватися не демонстрацією сили, а силою прикладу.

11 вересня виповнилося рівно 20 років із дня нападів бойовиків терористичного угрупування «Аль-Каїда» на будівлі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і міністерство оборони США у Вашингтоні. В результаті атак загинули майже три тисячі осіб.

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