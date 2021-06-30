Війна з зерновозами. Зеленський підписав закон, який має врятувати сільські дороги

В законі акцентується увага на періоді збору врожаю, бо в цей період габаритний транспорт руйнує дорожню інфраструктуру

Документ посилює відповідальність автоперевізників за недотримання габаритно-вагових норм

Глава України Володимир Зеленський підписав закон №1534-ІХ про заборону використання перевантаженого автотранспорту. Про це інформує пресслужба Президента України.

В законі акцентується увага на періоді збору врожаю, бо в цей період габаритний транспорт руйнує дорожню інфраструктуру.

«Документ покликаний законодавчо закріпити можливість автоматичної фіксації порушень габаритно-вагових параметрів. Також, закон розширює повноваження Укртрансбезпеки в частині здійснення габаритно-вагового контролю, зокрема надає їй право стягувати в судовому порядку плату за проїзд вантажівок, які порушують встановлені норми», – йдеться в повідомленні.

Варто наголосити на тому, що документ посилює відповідальність автоперевізників за недотримання габаритно-вагових норм.

Нагадаємо, українська влада робить дуже великі промахи в «земельній реформі». Про це розповів посол Фонду ООН з Глобального Сталого Розвитку, член парламентського аграрного комітету народний депутат Вадим Івченко.

Експерт наголосив на тому, що кожна країна встановлює контроль за обігом земель і стежить за тим, хто і що може на ній вирощувати. Україна ж у так званій «земельній реформі» такого контролю не передбачила.

Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» від 31.03.2020,з 1 липня можуть продаватися виключно землі сільськогосподарського призначення приватної форми власності.

Верховна Рада схвалила ще один законопроєкт для завершення земельної реформи – №2195. Він дозволяє продаж землі через інтернет на електронних аукціонах.

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