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Штовхальниця ядра Шпатківська з рекордом Європи стала срібною призеркою Паралімпіади-2024

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Штовхальниця ядра Шпатківська з рекордом Європи стала срібною призеркою Паралімпіади-2024
Марія Шпатківська
скріншот з трансляції

Результат у Парижі приніс Шпатківській першу в кар'єрі нагороду великих міжнародних змагань

Марія Шпатківська з медалі дебютувала на Паралімпійських іграх – здобула «срібло» жіночого турніру зі штовхання ядра в класі F46 (спортсменки з відсутністю або враженням верхніх кінцівок). Про це пише Суспільне.

З четвертої спроби у фіналі середи, 4 вересня, українка штовхнула ядро на 12.35 метра – це новий європейський рекорд у класі Марії.

Першою сходинкою п'єдесталу атлетка поступилася лише американці Ноель Макламакі.

«Враження неймовірні. Дуже сподівалася на цю медаль, хотіла і чекала її. Але саме розуміння, що я її здобула – це неймовірні відчуття, у мене сльози на очах. Дуже рада», – прокоментувала досягнення спортсменка.

Результат у Парижі приніс Шпатківській першу в кар'єрі нагороду великих міжнародних змагань. Досі українка одного разу брала участь у чемпіонатах світу – 2019 року посідала восьме місце в метанні списа.

Нагадаємо, 3 вересня українська збірна на Паралімпійських іграх у Парижі продемонструвала видатні результати, здобувши 10 нагород, серед яких 4 золоті. 

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Теги: рекорд штовхання ядра українка медалі паралімпійські ігри

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