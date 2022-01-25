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    Думки вголос

    Якщо дивитися на факти, то Німеччина не наш союзник

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    США надало Україні 90 тон летальної зброї - Якщо дивитися на факти, то Німеччина не наш союзник
    США надало Україні 90 тон летальної зброї
    фото: liveuamap

    Українські дипломати мають гостро запитати офіційний Берлін – на чиєму він боці?

    Мовою оригіналу

    Две очень показательных новости в контексте вероятного российского широкомасштабного вторжения в Украину. Наглядные настолько, что их даже комментировать – лишнее. Но два слова от себя я добавлю.

    Итак, первая новость хорошая. Нужно же с хорошей начинать, правильно? Первая партия оборонной помощи из США прибыла в Украину в ночь на 22 января. На борту самолета, приземлившегося в аэропорту «Борисполь» 90 тонн летального оружия и других боеприпасов. Об этом без всяких дипломатичных уклонов сообщает посольство США в Украине. «Эта помощь, включающая около 200 тыс. фунтов (90 тонн, – ред.) летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта, демонстрирует жесткую приверженность Соединенных Штатов суверенному праву Украины на самооборону», – говорится в сообщении посольства.

    Про поставки противотанковых комплексов из Великобритании я отдельно напоминать не буду. Об этом и так пишут в последние дни все, кто хоть немного интересуется вопросом. Переходим ко второй – плохой новости.

    Германия отказалась выдавать Эстонии разрешение на экспорт немецкого оружия в Украину на фоне угрозы вторжения РФ

    Проблема связана с экспортом гаубицы Д-30, стреляющей 122 мм снарядами примерно на 20 километров. При том, что Эстония уже заявила о готовности передать оружие Украине.

    От себя добавлю, что страны Балтии все равно смогут передавать Украине оружие и боеприпасы. Германия может заблокировать только то, что досталось ей в наследство от ГДР и через Финляндию оказалось в Эстонии. Такая вот ирония.

    А вот США и Великобритания могут разрешить (по моей информации – уже разрешили) поставлять в Украину те вооружения, которые страны Балтии покупали или получали от них. А Украине следует четко понять, кто наш реальный союзник в защите от российской агрессии, а кто... давайте прямо? Кто союзник России в агрессии?

    Безусловно, Зеленский был сто раз прав, когда перенес внешнеполитический вектор усиления обороноспособности Украины с Германии-Франции на США и Великобританию.

    Германия точно не наш союзник и если власти игнорировали факты с 2014 года – это их прокол.

    Но достаточно ли этого? Мне кажется, украинская дипломатия и руководство могли бы достаточно резко поставить вопрос перед Берлином и Брюсселем. На чьей стороне играет Германия? При чем тут бизнес и европейские ценности? Возможно, пока власть по каким-то причинам не хочет обострять эту тему, активисты и патриоты могли бы выйти на акцию под посольство ФРН.

    Хорошая катинка для телевидения, убедительный сигнал партнерам.

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    Джерело: блог Кирила Сазонова

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    Теги: США Німеччина зброя озброєння
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    Якщо дивитися на факти, то Німеччина не наш союзник