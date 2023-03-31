Українські військові показали, як ефектно нищать техніку окупантів на Донеччині (відео)

Ворожу техніку знищила 36-а окрема бригада морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білінського

Українські захисники продовжують нищити техніку російських окупантів. Так, бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білінського показали у Telegram, як вони нещадно палять ворожі танки.

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«Як джавелінщики 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського палять російську бронетехніку на Донеччині, то є справжнє мистецтво. Від захвату і пориву емоцій "відрив башти" у ворожих танків гарантований», – йдеться у повідомленні.

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На початку відео можна побачити, як колона російських танків рухається полем. Українські захисники помітили техніку та взяли на приціл.

Опісля, щільним та інтенсивним вогнем практично вщент знищили бронемашини і живу силу противника.

Нагадаємо, напередодні, ЗСУ показали, як одним пострілом знищили склад БК та техніку росіян біля Бахмута (відео)