Головна Новини
search button user button menu button

Українські військові показали, як ефектно нищать техніку окупантів на Донеччині (відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Українські військові показали, як ефектно нищать техніку окупантів на Донеччині (відео)
момент пострілу із джавеліна по цілі

Ворожу техніку знищила 36-а окрема бригада морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білінського

Українські захисники продовжують нищити техніку російських окупантів. Так, бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білінського показали у Telegram, як вони нещадно палять ворожі танки.

«Як джавелінщики 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського палять російську бронетехніку на Донеччині, то є справжнє мистецтво. Від захвату і пориву емоцій "відрив башти" у ворожих танків гарантований», – йдеться у повідомленні.

На початку відео можна побачити, як колона російських танків рухається полем. Українські захисники помітили техніку та взяли на приціл.

Опісля, щільним та інтенсивним вогнем практично вщент знищили бронемашини і живу силу противника.

Нагадаємо, напередодні, ЗСУ показали, як одним пострілом знищили склад БК та техніку росіян біля Бахмута (відео)

Теги: відео танки ворог ЗСУ війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські воїни щодня демонструють героїзм та самовідданість
Ситуація на фронті. Чому зараз так важко
16 березня, 10:39
На такий крок, за словами Грем, Джастін пішов через страх втратити кохану
Супермодель Ешлі Грем вразила одкровенням: заради неї чоловік наважився на стерилізацію
19 березня, 00:20
Відомий режисер отримав дозвіл на виїзд за кордон, але замість Варшави чкурнув у Москву
Відомий режисер отримав дозвіл на виїзд за кордон, але замість Варшави чкурнув у Москву
9 березня, 19:49
Остаточне рішення щодо дозволу на виїзд ухвалюють прикордонники під час перевірки
Виїзд артистів за кордон: після скандалу Мінкульт вимагає додаткові документи
13 березня, 06:44
ГУР не розкриває, за що було нагороджено блогерку, проте запевняє, що нагорода заслужена
Головне управляння розвідки прокоментувало нагородження блогерки Манекен
5 березня, 15:32
«Південь» попередив про максимально високу загрозу ракетних атак
«Південь» попередив про максимально високу загрозу ракетних атак
6 березня, 12:54
Окупанти пошкодили три теплоелектростанції
Окупанти пошкодили три теплоелектростанції
9 березня, 08:49
Попри затвердження Кабміном механізму примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій, неповнолітні українці досі залишаються у гарячих точках та наражаються на небезпеку
Дитинство дітей із-під Бахмута: зворушливе відео
17 березня, 13:07
У столиці введені аварійні відключення світла через негоду
У столиці введені аварійні відключення світла через негоду
29 березня, 11:16

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Скандал у Лаврі: Національна спілка журналістів зробила заяву
58K
УПЦ МП подала позов щодо виселення з Лаври. Суд ухвалив рішення
14K
«Зараз вдарю палицею». Московський патріархат відмовився покидати Лавру (оновлено)
12K
В Україні оголосили відбій повітряної тривоги
11K
Легендарний магазин Roshen у центрі столиці закривається (фото)
9431
Сі Цзіньпін готує Китай до війни

Новини

Українські військові показали, як ефектно нищать техніку окупантів на Донеччині (відео)
Сьогодні, 06:08
Обстріли Харкова: опубліковано відео наслідків
Сьогодні, 02:54
31 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Понад 7 тисяч українських військових пройшли навчання у США
Вчора, 23:03
Українські військові показали випробування французьких танків AMX-10RC
Вчора, 07:41
400 днів повномасштабної війни: Генштаб назвав місця найгарячіших боїв
Вчора, 06:34

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту