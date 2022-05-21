Українські військові знищили племінника заступника міністра оборони Росії

Хамхоєва ліквідували в ніч проти 21 травня

В Україні знищили племінника заступника міністра оборони Росії Адама Хамхоєва, який був командиром десантно-штурмової роти та воював проти України.

Про його смерть повідомляє видання The Magas Times з посиланням на «офіцерський корпус» Інгушетії.

Ліквідований – племінник заступника міністра оборони Росії

Інше місцеве видання «Фортанга» пише з посиланням на джерело, що ліквідований – племінник заступника міністра оборони Росії, колишнього глави Інгушетії Юнус-Бека Євкурова.

Повідомляється, що Хамхоєва вбили в ніч проти 21 травня.

У найактивнішу фазу війни і зараз захищають свою країну від загарбників Володимира Путіна 700 тисяч українців.

21 травня, президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав закон про надання Україні допомоги на $40 млрд. Кошти будуть спрямовані на військову та гуманітарну підтримку нашої країни.

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