Дугін уперше прокоментував загибель доньки

Після інформації про загибель доньки, Дугін потрапив до лікарні

Дугін: «Наші серця жадають не просто помсти чи відплати. Це надто дрібно, не по-російські»

Російський філософ, один із головних творців ідеології «русского мира» Олександр Дугін уперше прокоментував загибель дочки Дарії внаслідок підриву автомобіля у Підмосков'ї. Його слова опублікував російський бізнесмен Костянтин Малофєєв у Telegram-каналі.

Дугін повідомив, що його дочку було вбито під час повернення з підмосковного фестивалю «Традиція». «Вона була чудовою православною дівчиною, патріоткою, військком, експертом центральних каналів, філософом. Її виступи та репортажі завжди були глибокі, обґрунтовані та стримані. Вона ніколи не закликала до насильства та війни», – передає Малофєєв слова філософа.

Дугін назвав вбивство дочки підлим, заявивши, що її вбили нишком. За його словами, російський народ не зломить такими «нестерпними ударами», а Україна не досягне своєї мети і не придушить волю народу «кривавим терором».

«Наші серця жадають не просто помсти чи відплати. Це надто дрібно, не по-російські. Нам потрібна лише наша Перемога. На її вівтар поклала своє дівоче життя моя дочка», – сказав Дугін.

Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 серпня, під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’я.

Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Поліція відпрацьовує різні версії. Так, повідомлялося, що причиною вибуху міг бути газовий балон. Але експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій.

Банкова заявила, що звинувачення у вбивстві рашистської пропагандистки Дар’ї Дугіної на адресу України не мають під собою жодних реальних підстав.

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