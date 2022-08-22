Вбивство Дугіної: Росія приплела до спільників України Естонію

У Держдумі вважають, що Таллінн причетний до підготовки злочину

Росія звинуватила естонські спецслужби у причетності до вбивства російської журналістки Дарії Дугіної. Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, з посиланням на депутата Держдуми Адальбі Шхагошева, Таллін причетний до підготовки злочину і також допоміг громадянці України Наталії Вовк, яку російська влада звинуватила у вбивстві Дугіної, втекти до Естонії.

За словами парламентаря, про причетність інших країн говорить те, що підозрювана у вбивстві, за даними ФСБ, вже перебуває в Естонії. Шхагошев наголосив, що точно це стане відомо, коли почне обговорюватися видача Вовк російській владі.

Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 серпня, під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’я.

Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Поліція відпрацьовує різні версії. Так, повідомлялося, що причиною вибуху міг бути газовий балон. Але експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій.

Пізніше Банкова заявила, що звинувачення у вбивстві рашистської пропагандистки Дар’ї Дугіної на адресу України не мають під собою жодних реальних підстав. Рашистські пропагандисти вважають, що ціллю цього замаху мав стати власне Олександр Дугін.