Співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я заразився коронавірусом
Працівник ВООЗ захворів в Ірані
Наразі про хворого відомо, що в нього легка форма перебігу захворювання
Працівник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) захворів на коронавірусну інфекцію.
Про це йдеться у повідомленні організації у Twitter.
«Співробітник ВООЗ у нашому іранському відділенні зараз отримав позитивний результат тестування на Covid-19», - йдеться у повідомленні.
"A WHO staff member in our #Iran country office has now tested positive for #COVID19. He has mild disease"-@DrTedros #coronavirus— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 2, 2020
Наразі про хворого відомо, що в нього легка форма перебігу захворювання.
Як відомо, 2 березня у Британії, Німеччині, Росії, Білорусі, Сінгапурі зросла кількість хворих на коронавірус.
Натомість, у Китаї епідемія коронавірусу йде на спад. Влада навіть закрила одну з 16 терміново збудованих лікарень через нестачу пацієнтів.
За останніми даними від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.
В Україні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19.