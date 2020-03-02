Співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я заразився коронавірусом



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Працівник ВООЗ захворів в Ірані

Наразі про хворого відомо, що в нього легка форма перебігу захворювання

Працівник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) захворів на коронавірусну інфекцію.

Про це йдеться у повідомленні організації у Twitter.

«Співробітник ВООЗ у нашому іранському відділенні зараз отримав позитивний результат тестування на Covid-19», - йдеться у повідомленні.

"A WHO staff member in our #Iran country office has now tested positive for #COVID19. He has mild disease"-@DrTedros #coronavirus — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 2, 2020

Наразі про хворого відомо, що в нього легка форма перебігу захворювання.

Як відомо, 2 березня у Британії, Німеччині, Росії, Білорусі, Сінгапурі зросла кількість хворих на коронавірус.

Натомість, у Китаї епідемія коронавірусу йде на спад. Влада навіть закрила одну з 16 терміново збудованих лікарень через нестачу пацієнтів.

За останніми даними від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.

В Україні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19.