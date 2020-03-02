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    У світі

    Співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я заразився коронавірусом

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    <p>Працівник ВООЗ захворів в Ірані</p> - Співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я заразився коронавірусом

    Працівник ВООЗ захворів в Ірані

    Наразі про хворого відомо, що в нього легка форма перебігу захворювання

    Працівник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) захворів на коронавірусну інфекцію.

    Про це йдеться у повідомленні організації у Twitter.

    «Співробітник ВООЗ у нашому іранському відділенні зараз отримав позитивний результат тестування на Covid-19», - йдеться у повідомленні.

    Наразі про хворого відомо, що в нього легка форма перебігу захворювання.

    Як відомо, 2 березня у Британії, Німеччині, Росії, Білорусі, Сінгапурі зросла кількість хворих на коронавірус.

    Натомість,  у Китаї епідемія коронавірусу йде на спад. Влада навіть закрила одну з 16 терміново збудованих лікарень через нестачу пацієнтів.

    За останніми даними від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.

    В Україні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19.

    здоров'я Іран медицина епідемія ВООЗ коронавірус
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