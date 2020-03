Співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я заразився коронавірусом

Наразі про хворого відомо, що в нього легка форма перебігу захворювання

Працівник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) захворів на коронавірусну інфекцію.

Про це йдеться у повідомленні організації у Twitter.

«Співробітник ВООЗ у нашому іранському відділенні зараз отримав позитивний результат тестування на Covid-19», - йдеться у повідомленні.

