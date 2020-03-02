Стюардеси переплутали похмілля пасажирки з коронавірусом



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26-річну Джулію Валентин на 14 днів помістили під карантин

Студентка намагалася переконати лікарів і стюардес в тому, що просто перебрала з алкоголем, однак ті не повірили їй

Стюардеси сплутали похмілля пасажирки, яка летіла з Сінгапуру в Лондон, з коронавірусом і викликали паніку на борту літака.

Про це повідомляє видання Mirror.

За словами 26-річної британської студентки Джулії Валентин, в ніч перед раннім польотом вона майже не спала і випивала з подругою Діною до самого ранку.

Під час польоту дівчина відчула себе погано і попросила у бортпровідниць парацетамол, після чого співробітниці авіакомпанії помітно занервували. Вони змусили дівчину одягнути на обличчя маску, кожні 30 хвилин перевіряли їй температуру та відсадили інших пасажирів подалі.

Крім того, після приземлення в Хітроу британку зустріли в аеропорту медики і пожежники, одягнені в захисні костюми, і помістили дівчину в секретне місце на 14-денний карантин.

Як уточнила студентка, вона намагалася переконати лікарів і стюардес в тому, що просто перебрала з алкоголем, однак ті не повірили їй.

Як відомо, 2 березня у Британії, Німеччині, Росії, Білорусі, Сінгапурі зросла кількість хворих на коронавірус.

Натомість, у Китаї епідемія коронавірусу йде на спад. Влада навіть закрила одну з 16 терміново збудованих лікарень через нестачу пацієнтів.

За останніми даними від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.