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    У світі

    Стюардеси переплутали похмілля пасажирки з коронавірусом

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    <p>26-річну Джулію Валентин на 14 днів помістили під карантин</p> - Стюардеси переплутали похмілля пасажирки з коронавірусом

    26-річну Джулію Валентин на 14 днів помістили під карантин

    Студентка намагалася переконати лікарів і стюардес в тому, що просто перебрала з алкоголем, однак ті не повірили їй

    Стюардеси сплутали похмілля пасажирки, яка летіла з Сінгапуру в Лондон, з коронавірусом і викликали паніку на борту літака.

    Про це повідомляє видання Mirror.

    За словами 26-річної британської студентки Джулії Валентин, в ніч перед раннім польотом вона майже не спала і випивала з подругою Діною до самого ранку.

    Під час польоту дівчина відчула себе погано і попросила у бортпровідниць парацетамол, після чого співробітниці авіакомпанії помітно занервували. Вони змусили дівчину одягнути на обличчя маску, кожні 30 хвилин перевіряли їй температуру та відсадили інших пасажирів подалі.

    Крім того, після приземлення в Хітроу британку зустріли в аеропорту медики і пожежники, одягнені в захисні костюми, і помістили дівчину в секретне місце на 14-денний карантин.

    Як уточнила студентка, вона намагалася переконати лікарів і стюардес в тому, що просто перебрала з алкоголем, однак ті не повірили їй.

    Як відомо, 2 березня у Британії, Німеччині, Росії, Білорусі, Сінгапурі зросла кількість хворих на коронавірус.

    Натомість,  у Китаї епідемія коронавірусу йде на спад. Влада навіть закрила одну з 16 терміново збудованих лікарень через нестачу пацієнтів.

    За останніми даними від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.

    В Україні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19.
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