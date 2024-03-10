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Невеликий дощ у низці областей: прогноз погоди на 10 березня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Невеликий дощ у низці областей: прогноз погоди на 10 березня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

На заході та півдні місцями очікується туман

10 березня у низці областей пройде невеликий дощ, подекуди зі снігом. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У неділю буде мінлива хмарність, переважно без опадів. Однак вдень на Закарпатті місцями пройде невеликий дощ. У північно-східних, східних областях та в Карпатах місцями невеликий мокрий сніг та дощ.

У західних і південних областях вночі й вранці місцями туман. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, сягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 0° до 5° морозу. У Карпатах стовпчики термометрів покажуть до 9° морозу.

Вдень температура сягатиме 4-9° тепла. На заході та південному заході підніметься до 12°, а на сході та північному сході країни очікується 0-5° тепла.

Невеликий дощ у низці областей: прогноз погоди на 10 березня фото 1

На Київщині мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, досягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура в Київській області коливатиметься від 0° до 5° морозу  вночі та становитиме 4-9° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 0-2° морозу вночі та 5-7° тепла вдень.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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