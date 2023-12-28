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«Укренерго» пояснило, чому виникає дефіцит електроенергії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Укренерго» пояснило, чому виникає дефіцит електроенергії
Причиною виникнення дефіциту електроенергії в певні періоди доби є ворожі обстріли і спричинені ними пошкодження енергосистеми
ілюстративне фото

Через торішні обстріли та втрату генеруючих потужностей в окупації енергосистема відчуває дефіцит – Кудрицький

Хронічна проблема енергосистеми та основна причина періодичного виникнення дефіциту електроенергії полягає в наслідках ворожих обстрілів (минулої зими – ред.) та перебуванні великої кількості потужних електростанцій в окупації. Про це в інтерв’ю LB.ua розповів голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький. 

«Основна причина дефіцитів – не вистачає обсягу генеруючих потужностей на тих електростанціях, які росіяни сильно пошкодили торік. Відновити на 100% усе за декілька місяців неможливо. Також прямий зв'язок між зниженням температури взимку і зростанням споживання. До речі, влітку все навпаки – що спекотніше на вулиці, то споживання вище. Отже, це така хронічна проблема енергосистеми, пов'язана з обстрілами і втратою великої кількості потужних електростанцій на тимчасово окупованих територіях», – пояснив очільник «Укренерго».

За його словами, вирішення проблеми на цей опалювальний сезон – прискорити ремонти тих енергоблоків, які можна швидко відремонтувати, і запустити їх у роботу.

«Що зараз і робиться», – запевнив він.

Напередодні в Міністерстві енергетики заявили, що причиною виникнення дефіциту електроенергії в певні періоди доби є ворожі обстріли і спричинені ними пошкодження енергосистеми.

Теги: опалювальний сезон Укренерго енергетика

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