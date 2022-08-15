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«Укрзалізниця» попередила про затримку семи поїздів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Укрзалізниця» попередила про затримку семи поїздів
фото Укрзалізниця

Вчасно не вийдуть на рейс приміські поїзди Фастівського напрямку

Компанія «Укрзалізниця» повідомляє про затримку семи рейсів через погані погодні умови та знеструмлення ділянки. Про це зазначили у пресслужбі відомства.  

Які рейси відстають від графіка?

  • поїзд № 2 Івано-Франківськ-Харків (1 година 50 хвилин);
  • поїзд № 259 Івано-Франківськ-Суми (1 година 30 хвилин);
  • поїзд № 732 Київ-Запоріжжя (2 години 11 хвилин);
  • поїзд № 715 Київ-Перемишль (35 хвилин);      
  • поїзд №701 Київ-Вінниця (1 година 33 хвилин);
  • поїзд № 722 Київ-Харків (47 хвилин);
  • поїзд № 36 Одеса-Пшемисль (1 година 9 хвилин).
  • Крім того, затримуються приміські поїзди Фастівського напрямку.

«На час руху кільцевої електрички ситуація впливу не має», – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила від 13 серпня додаткові рейси поїзда №272/271 Запоріжжя-Київ. 

Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 15 серпня, російські війська знову обстріляли Харків.

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Теги: війна Укрзалізниця потяг

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