Польща відмовилася ремонтувати дизель-потяг для залізниці Білорусі (фото)

Потяг отримав серйозні пошкодження після зіткнення з причепом трактора

Дизель-поїзд був поставлений підприємством PESA Бидгощ для Білоруської залізниці у 2013 році

Білоруська залізниця звернулася до польського виробника рухомого складу PESA Бидгощ із замовленням на ремонт дизель-поїзда ДП3-001, але отримала відмову. Про це повідомляє Телеграм-канал спільноти білоруських залізничників.

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Згаданий потяг отримав серйозні пошкодження після зіткнення з причепом трактора на переїзді минулого року.

Польське підприємство відмовило у проведенні необхідних ремонтно-відновлювальних робіт, пославшись на ситуацію з агресією Росії та Білорусі проти України та режим санкцій, введений ЄС.

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Дизель-поїзд був поставлений підприємством PESA Бидгощ для Білоруської залізниці у 2013 році.

Нагадаємо, триває 327-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти протягом доби завдали два ракетних і шість авіаційних ударів та здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі Харківської, Запорізької та Херсонської областей. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Високою є небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по об’єктах на всій території України.