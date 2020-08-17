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    Уряд Німеччини визнав факт переговорів з Тихановською

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    Світлана Тихановська наразі перебуває у Литві&nbsp; - Уряд Німеччини визнав факт переговорів з Тихановською
    Світлана Тихановська наразі перебуває у Литві 

    Тихановська у свою чергу заявила, що готова стати національним лідером

    Уряд Німеччини провів переговори з опоненткою Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світланою Тихановською.

    Про це заявив на брифінгу в Берліні офіційний представник кабінету міністрів ФРН Штеффен Зайберт, повідомляють російські ЗМІ.

    «Так, такий контакт відбувся», - сказав Зайберт.

    Водночас він не уточнив журналістам, коли відбулися переговори і на якому рівні німецька держава їх вела. 

    Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

    Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

    Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п’ятницю, 14 серпня.

    Сьогодні опозиційна кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська записала нове звернення до народу Білорусі, у якому заявила, що готова взяти на себе відповідальність і стати національним лідером.

    Зазначимо. що 17 серпня уряд Білорусі склав повноваження перед новообраним президентом Олександром Лукашенком

    17 серпня у Білорусі на багатьох підприємствах відбуваються страйкиТакож повідомлялося, що працівники Білоруської телерадіокомпанії вимагають скасувати результати виборів

    Білорусь ЄС Німеччина вибори санкції президент уряд Світлана Тихановська
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