Уряд Німеччини визнав факт переговорів з Тихановською
Тихановська у свою чергу заявила, що готова стати національним лідером
Уряд Німеччини провів переговори з опоненткою Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світланою Тихановською.
Про це заявив на брифінгу в Берліні офіційний представник кабінету міністрів ФРН Штеффен Зайберт, повідомляють російські ЗМІ.
«Так, такий контакт відбувся», - сказав Зайберт.
Водночас він не уточнив журналістам, коли відбулися переговори і на якому рівні німецька держава їх вела.
Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.
Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.
Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п’ятницю, 14 серпня.
Сьогодні опозиційна кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська записала нове звернення до народу Білорусі, у якому заявила, що готова взяти на себе відповідальність і стати національним лідером.
Зазначимо. що 17 серпня уряд Білорусі склав повноваження перед новообраним президентом Олександром Лукашенком.
17 серпня у Білорусі на багатьох підприємствах відбуваються страйки. Також повідомлялося, що працівники Білоруської телерадіокомпанії вимагають скасувати результати виборів.