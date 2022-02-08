Уряд Нової Зеландії рекомендує своїм громадянам покинути Україну

СТаном на 7 лютого на території України перебували 30 громадян Нової Зеландії

«Новозеландці, чия присутність там необов’язкова, повинні розглянути можливість виїзду комерційними засобами, якщо це безпечно»

Міністерство закордонних справ та торгівлі Нової Зеландії від імені уряду закликало громадян країни, що перебувають на території України «за можливості» виїжджати з держави через зростання загрози бойових дій. Про це повідомляє телеканал 1News.

«Поточна порада Нової Зеландії щодо подорожей полягає в тому, що, враховуючи ризик швидкої зміни ситуації з безпекою в Україні, новозеландці, чия присутність там необов’язкова, повинні розглянути можливість виїзду комерційними засобами, якщо це безпечно», – зазначається у повідомленні.

Варто додати, що за даними телеканалу станом на 7 лютого на території України перебували 30 громадян Нової Зеландії.

«Невелика кількість новозеландців в Україні звернулися до консульських службовців, щоб отримати консультацію щодо поточної ситуації», – йдеться у пресрелізі заовнішньополітичного відомства країни, поширеному телеканалом.

«Нова Зеландія перебуває у тісному контакті з консульськими партнерами щодо планування на випадок надзвичайних ситуацій у разі загострення ситуації в Україні», – підсумовується у повідомленні.

Нагадаємо, 7 лютого прем'єр Австралії закликав співвітчизників негайно покинути Україну після засідання комітету національної безпеки.

Тим часом США закликають своїх громадян вже зараз виїжджати з України.

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