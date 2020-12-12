Росія обіцяє відплатити за нові санкції від Британії

«Це рішення наочно демонструє неготовність британської влади відмовитися від свого конфронтаційного курсу» – Захарова

Велика Британія заявила, що вводить санкції стосовно 11 осіб

Новий раунд британських санкцій проти громадян Росії через порушення прав людини в Чечні є «необґрунтованим», і Москва обіцяє заходи у відповідь.

Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова в суботу у коментарі опублікованому міністерством.

«З подивом сприйняли оголошене 10 грудня цього року урядом Британії рішення про введення національних санкцій проти трьох громадян Росії і підрозділу Росгвардіі через нібито порушення прав людини в Чеченській Республіці», – заявила Захарова.

#Захарова: Рассматриваем безосновательное решение Лондона [о введении санкций против трех граждан России], как наглядную демонстрацию неготовности британских властей отказаться от своего конфронтационного курса в отношении России.



https://t.co/YAxZQEf2g9 pic.twitter.com/PQzeg4TFNV — МИД России(@MID_RF) December 12, 2020

Це рішення наочно демонструє неготовність британської влади відмовитися від свого конфронтаційного курсу щодо Росії, додала вона.

«З урахуванням принципу взаємності залишаємо за собою право на прийняття адекватних заходів у відповідь», – відзначила Захарова.

У четвер Велика Британія заявила, що вводить санкції стосовно 11 осіб, в тому числі співробітників служби безпеки і посадовців з Росії, Венесуели, Пакистану та Гамбії, в рамках скоординованих з США заходів щодо порушень прав людини.

Зокрема, до списку санкцій було внесено голову парламенту Чечні Магомеда Даудова, заступника міністра внутрішніх справ республіки Апті Алаудіна і колишнього главу поліції чеченського міста Аргун Аюба Катаєва. Також під санкції потрапив спецпідрозділ Росгвардії «Терек».

Як повідомлялося, глави держав і урядів ЄС вирішили продовжити на шість місяців економічні санкції проти РФ за дії, спрямовані на підрив суверенітету та територіальної цілісності України. Санкції запровадили за дії, спрямовані на підрив суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, Сенат США підтримав законопроєкт про оборонний бюджет на фінансовий 2021 рік. У законопроєкт увійшли військова допомога Україні і розширені санкції проти проєкту «Північний потік-2».

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