Уряд продовжив заборону на експорт товарів проти Covid-19 трансляція



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Захисні костюми для лікарів почали шити в Україні Фото: Суспільне. Чернігів

Заборону на вивезення медичних товарів продовжено до 1 липня

Кабінет міністрів до 1 липня продовжив заборону на експорт товарів протиепідемічного призначення. При цьому зі списку заборонених до експорту виключили деякі позиції.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.





Відзначимо, в березні з введенням карантину в Україні уряд до 1 червня заборонив експорт товарів протиепідемічного призначення. До цього переліку увійшли медичні маски, захисні окуляри, респіратори, медичні рукавички, лабораторні костюми тощо.

Напередодні в МОЗ повідомили, що 71 тисячу захисних костюмів вже доставили в Україну і розвозять у лікарні.

До слова, понад чотири тисячі медичних працівників наразі хворіють на коронавірусну хворобу в Україні.

Як відомо, СБУ відкрила кримінальні провадження проти шести компаній-постачальників медзасобів лікарям.

Раніше рем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Кабінет Міністрів поставив собі завдання забезпечити медиків тримісячним запасом засобів захисту. За його словами, у пріоритеті будуть ті постачальники, які зможуть поставити медзасоби найближчим часом.

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