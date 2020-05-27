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    Уряд продовжив заборону на експорт товарів проти Covid-19

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    Захисні костюми для лікарів почали шити в Україні&nbsp; - Уряд продовжив заборону на експорт товарів проти Covid-19
    Захисні костюми для лікарів почали шити в Україні 
    Фото: Суспільне. Чернігів

    Заборону на вивезення медичних товарів продовжено до 1 липня

    Кабінет міністрів до 1 липня продовжив заборону на експорт товарів протиепідемічного призначення. При цьому зі списку заборонених до експорту виключили деякі позиції.

    Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.


    Відзначимо, в березні з введенням карантину в Україні уряд до 1 червня заборонив експорт товарів протиепідемічного призначення. До цього переліку увійшли медичні маски, захисні окуляри, респіратори, медичні рукавички, лабораторні костюми тощо.

    Напередодні в МОЗ повідомили, що 71 тисячу захисних костюмів вже доставили в Україну і розвозять у лікарні.

    До слова, понад чотири тисячі медичних працівників наразі хворіють на коронавірусну хворобу в Україні.

    Як відомо, СБУ відкрила кримінальні провадження проти шести компаній-постачальників медзасобів лікарям.

    Раніше рем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Кабінет Міністрів поставив собі завдання забезпечити медиків тримісячним запасом засобів захисту. За його словами, у пріоритеті будуть ті постачальники, які зможуть поставити медзасоби найближчим часом.

     Читайте також: 
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